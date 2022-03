Sippels Sportstunde : Wie effektiv ist Hula-Hoop-Training wirklich?

Vor zwei Wochen führte mir meine Tante ihren Hula-Hoop-Ring im Wohnzimmer vor. Sie stellte sich breitbeinig hin und kreiste mit den Hüften. Der Ring wirbelte durchs Zimmer. „Willst du auch mal?“, fragte sie. Dabei verriet sie mir, dass der Verkäufer ihr zu einem größeren Ring geraten hatte. Ich zögerte kurz und musste an die Szene in einem Kaufhaus letztens denken. Ich hatte einen glitzernden Ring ausprobieren wollen. In meinem Kopf, Bilder von stundenlangem Hula-Hoop-Training im Kinderzimmer. Mit Hula-Hoop telefonieren, mit Hula-Hoop Capri-Sonne trinken, alles kein Pro­blem. Aber: Nach ein paar Sekunden klatschte der Ring auf den Boden. Was? Wie konnte das sein?

Mit dem Ring meiner Tante lief es deutlich besser. Große Ringe sind leichter zu händeln. Aber bringt dieser Spaß etwas? Meine Tante sagt: gut für den Rücken, gut für die Bauchmuskulatur. Auch Urs Granacher, Professor für Trainings- und Bewegungswissenschaft an der Universität Potsdam, sagt: ja. Eine Studie hätte gezeigt: das Bauchfett könne reduziert werden, der Rumpf an Muskulatur hinzugewinnen. „Auch die Ausdauerkomponente darf man nicht unterschätzen“, sagt Granacher. Am wichtigsten sei: Die Körpermitte werde trainiert, der Rumpf, im englischen „power house“ oder „core“.