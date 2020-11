Spitzenjockey Filip Minarik : „Die Liebe hat mich gerettet“

Der emotionalste Satz kommt ganz zum Schluss: „Die Liebe hat mich gerettet“, sagt der schwer gestürzte Spitzenjockey Filip Minarik über seine Frau Katja und die vierjährige Tochter in einem halbstündigen Interview, das der Verband Deutscher Galopp jetzt auf seinem Youtube-Kanal veröffentlicht hat. Anfang Juli war er in Mannheim im letzten Rennen des Tages nach einem Stolperer des fünfjährigen Wallachs Dusky Dance gefallen, blieb bewusstlos auf dem Rasen liegen. Auch im Krankenhaus wachte er lange nicht auf, lag vier Wochen lang im Koma.

An den folgenschweren Zwischenfall kann er sich nicht mehr erinnern, er hat ihn sich aber auf Video angeschaut. „Ich bin in meiner Karriere oft gefallen. Das war einer von den langweiligen Stürzen, bei denen man denkt, der steht gleich wieder auf und geht weiter“, sagt Minarik. Doch weit gefehlt, er bedeutete wohl das Ende seiner so erfolgreichen Renn-Karriere mit fast 1700 Siegen und vier Jockey-Championaten in Deutschland. „Nach so einem Sturz steigst du nicht wieder in den Sattel, selbst wenn du körperlich wieder fit bist.“

Da ist der 1975 in Prag geborene Minarik, der seit 1992 in Deutschland lebt, Realist. „Es wäre nur eine Frage der Zeit, wann die Angst kommt.“

Er hat noch immer große Schmerzen, arbeitet täglich hart, um wieder gesund zu werden. Positive und negative Gefühle wechselten sich im „Stundentakt ab“. Zu den positiven Seiten gehört sicher die große internationale Unterstützung, die Minarik erfahren hat – sowohl finanziell als auch emotional. Selbst in Japan wurde für ihn gesammelt, und auch der in England lebende Weltklassejockey Frankie Dettori beteiligte sich.

Seine Zukunft sieht Minarik weiter im Rennsport, in welcher Form auch immer. Über ein Ende der Jockeykarriere habe er schon länger nachgedacht. „Mannheim hat das nur beschleunigt.“