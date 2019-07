Spektakulärer Wechsel in NBA : 164 Millionen locken Kevin Durant

Spielt künftig nicht mehr in der Bay Area: Kevin Durant wechselt in der NBA zu den Brooklyn Nets. Bild: AFP

Der Basketball-Star ist eigentlich schlimm verletzt und spielt in der nächsten Saison vielleicht gar nicht. Dennoch verlässt er sein Top-Team in der besten Liga der Welt in Richtung New York – für ein fürstliches Gehalt.