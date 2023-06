Die Special Olympics sind besonders. Bei den Leichtathletikwettbewerben, die auf ei­ner kleinen Anlage hinter dem Berliner Olympiastadion ausgetragen werden, ist am Montag Leonie Spehr im 800-Meter-Lauf über sich hinausgewachsen. Vom Jubel und der Anfeuerung ihrer Eltern, Freunde und Klassenkameraden getragen, die aus Rellingen in Schleswig-Holstein angereist waren, unterbot die Fünfzehnjährige ihre Bestzeit von 4:20 Mi­nuten um fast eine Minute.

Michael Reinsch Korrespondent für Sport in Berlin.

Begeistert und beglückt spurtete sie zum Schluss der zwei Runden als Dritte ins Ziel. Trainerin Franziska Weidner schwante, was der Leistungssprung auf 3:25 Minuten bedeutete: Disqualifikation. Sie schlug in ihrem Ordner die Rahmenzeiten nach, dann setzte sie sich mit der Läuferin zum Gespräch an den Rand der Anlage. Leonie hatte ihre Leistung so sehr gesteigert, dass sie aus dem Korridor für ihre Leistungs­kategorie ausgeschert war.