Special Olympics in Berlin : Bezahlt wird mit dem Schicksal

Bevor Sana die Fackel der Hoffnung durchs Olympiastadion trug, die zierliche junge Frau aus der Provinz Sindh im Süden Pakistans, schwebte sie bereits durch die Arena und hinaus in die Welt – als Sinnbild der Special Olympics. Bevor Sana im grünen Trainingsanzug über die blaue Bahn rannte, stürmisch vorbei am feuerroten Modell des Brandenburger Tors, bevor sie zwischen Feuerfontänen und anderen Requisiten der Show zur Eröffnung der Weltspiele die Orientierung verlor, bevor helfende Hände sie stoppten und zurückschickten zum Staffelwechsel, den sie übersehen hatte, war die Einundzwanzigjährige schon vor den 50.000 Besuchern der Feier und den Millionen Fernsehzuschauern als leuchtendes Beispiel aufgerufen worden.

Michael Reinsch Korrespondent für Sport in Berlin.

Machtvoll und dröhnend wie ein Prediger hatte Timothy Shriver, der Patron der Special Olympics, Kraft und Ausdauer und Entschlossenheit der Athleten mit eingeschränkten intellektuellen Fähigkeiten beschrieben. Sie überwänden Hindernisse, rief er, rissen Mauern ein und ließen sich auch von der Pandemie nicht in die Isolierung zwingen. „Malachie, der seine Ketten abgeworfen hat und nach Berlin gekommen ist – er läuft hier“, rief Shriver. „Sana war weggeschlossen. Sie startet hier in Berlin in der Leichtathletik. Kommt und seht Nyasha! Er war obdachlos, und er lehrt alle, wie man ein Zuhause findet.“