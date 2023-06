Nach Ende der Special Olympics, den Weltsportspielen für geistig und mehrfach Beeinträchtigte, haben 14 Menschen aus sieben Delegationen bisher nicht die Rückreise in ihre Heimat angetreten. Darunter seien Mitglieder aus den Delegationen Algerien (1), Burundi (1), Kamerun (1), Libanon (1), Senegal (1), Elfenbeinküste (8) und Guinea (1), wie Innensenatorin Iris Spranger (SPD) am Dienstag sagte. Nach ersten Informationen soll es sich vor allem um Betreuende und weniger um Sportlerinnen und Sportler handeln.

Der Aufenthaltsort der 14 Menschen sei aktuell unbekannt. „Im Fokus steht natürlich ganz klar, sie aufzufinden und sicherzustellen, dass sie wohlauf sind“, sagte Spranger. Hinweise auf Unglücksfälle oder Ähnliches lägen aktuell nicht vor. Das Landeskriminalamt ermittle in sämtliche Richtungen.

Bei den Special Olympics World Games, die vom 17. bis 25. Juni in Berlin stattgefunden hatten, waren rund 7000 Athletinnen und Athleten aus 176 Delegationen in Berlin zu Gast gewesen. Zudem seien 3000 Trainerinnen und Trainer sowie betreuende Menschen und 9000 Familienmitglieder mitgereist, wie auf der Website der Special Olympics mitgeteilt wird.

Special Olympics 2025 in Turin

Timothy Shriver, CEO der Special Olympics, stellt derweil hohe Ambitionen an eine gelungene Inklusion. „Ich möchte mehr Inklusion im Sport. Ich möchte, dass jede Schule auf der Welt inklusiv wird“, sagte der 63-Jährige der inklusiven Redaktion, die während der Weltspiele der geistig und mehrfach Beeinträchtigten Texte in leichter Sprache verfasst hatte, „ich möchte, dass jeder Sportverein auf der Welt inklusiv wird. Wenn wir das nicht erreichen, haben wir nichts erreicht. Also nicht einige, nicht viele, nicht die meisten – sondern alle. Das ist, was ich will.“

Dafür müssten die Athleten ihre Storys publikumswirksam veröffentlichen, um überhaupt Aufmerksamkeit zu erlangen. „Wir müssen unsere Athleten dazu bringen, ihre Geschichten zu teilen, damit Inklusion die Revolution werden kann, die unsere Welt braucht“, sagte der Neffe von John F. Kennedy, der vor 60 Jahren in Berlin seine berühmten Worte „Ich bin ein Berliner“ gesprochen hatte.

Mehr zum Thema 1/

Einen Fehler bei der Durchführung der Spiele räumte Shriver ein. Zu den Mahlzeiten der Athleten wurden auch zuckerhaltige Getränke gereicht. Gerade für geistig Beeinträchtigte ist Übergewicht ein großes Problem, rund 60 Prozent der Gruppe leiden an Übergewicht. „Das ist definitiv widersprüchlich. Wir müssen gesündere Lebensmittel anbieten“, sagte Shriver und versprach Verbesserung. In zwei Jahren finden die Winterspiele in Turin statt.