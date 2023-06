Sana ist der Star der Special Olympic World Games, der etwas anderen Olympischen Spiele, die gerade in Berlin stattfinden. Ob sie das weiß? Das Publikum jedenfalls ahnt es nicht. Auf der Leichtathletik-Anlage hinter dem Olympiastadion, wo sie an den Laufwettbewerben teilnahm, in den U- und S-Bahnen, mit denen die rund 7000 Teilnehmer der Weltspiele für Menschen mit geistiger Einschränkung zwischen Hotels und Veranstaltungsorten pendeln, fällt die 21 Jahre alte Pakistanerin niemandem auf. Nicht einmal, als sie bei der Eröffnungsfeier schwungvoll die Fackel über die blaue Bahn trug, den Wechsel verpasste und unter dem Beifall des Publikums kehrtmachen musste, erfuhr jemand ihre Geschichte.

Sport und Special Olympics haben Sana das Leben gerettet. Von ihrem Schicksal handelt der Dokumentarfilm „As Far As They Can Run“. Das Plakat zeigt, wie sie im viel zu großen T-Shirt mit gesenktem Kopf an der Startlinie hockt. Ihr Gesicht ist nicht zu erkennen.