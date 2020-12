Teilnehmer in Seenot : Dramatische Rettungsaktion bei der Vendée Globe

Vendée-Globe-Teilnehmer Kevin Escoffier ist nach der Havarie seiner Yacht in Sicherheit. Der Franzose trieb bei meterhohen Wellen auf einer Rettunginsel im Südpolarmeer. In einem Interview schildern er und sein Retter die dramatischen Stunden.

Der französische Weltumsegler Kevin Escoffier ist in der Nacht zum Mittwoch von seinem Vendée-Globe-Konkurrenten Jean Le Cam nach einer Havarie im Südpolarmeer geborgen worden und ist nun bei ihm an Bord der Yacht „Yes We Cam!“. Escoffier musste seine Yacht „PRB“ am Montagnachmittag um 14.46 Uhr deutscher Zeit nach starkem Wassereinbruch aufgeben und war 840 Seemeilen südwestlich von Kapstadt in die Rettungsinsel umgestiegen.

„Ich habe schon viel gesehen, aber das übertrifft alles. Innerhalb von vier Sekunden war das Boot voll und der Bug bereits unter Wasser. Dann kam von hinten eine Welle, das Wasser zerstörte die meiste Elektronik. Ich hatte Zeit, um eine kurze Nachricht abzusetzen, dann musste ich raus. Es war total verrückt“, schildert Escoffier kurz nach seiner Rettung in einem ersten Video die dramatischen Minuten.

„Es tut mir leid, dass ich es versaut habe“

Le Cam war etwa zwei Stunden entfernt von Escoffiers Yacht Richtung Kap der Guten Hoffnung gesegelt und hatte den Kurs geändert, nachdem er von der Rennleitung angewiesen worden war, seinem Konkurrenten zu helfen. Nach erstem Sichtkontakt zwischen Le Cam und Escoffier war die Rettungsinsel in starken Winden und bis zu fünf Meter hohen Wellen bei einbrechender Dunkelheit zunächst aber außer Sicht geraten. Die Wassertemperatur betrug etwa zehn Grad. „Der Wind war sehr heftig und die See rauh. Ich habe ihn dann erst nicht wieder gefunden und hoffte auf das Tageslicht. Dann habe ich aber sein Lichtzeichen gesehen und wir haben es direkt im ersten Versuch geschafft. Das war ein unrealer Moment“, berichtet Le Cam.

Nach einiger Zeit der Erholung war der Gerettete in seinem ersten Interview schon wieder zu Scherzen aufgelegt – kämpfte dann aber auch kurz mit den Tränen, als er sich bei seinem Team für den Verlust seines Bootes entschuldigte: „Es tut mir leid, dass ich es versaut habe. Es tut mir auch leid für Jean, weil er bislang ein so tolles Rennen abgeliefert hat.“

Die Rennleitung der Vendée Globe hatte mit dem Hamburger Boris Herrmann („Seaexplorer – Yacht Club de Monaco“), Yannick Bestaven („Maître Coq IV“) und Séb Sebastien („Arkea Paprec“) drei weitere Teilnehmer zur Unglücksstelle umgeleitet. Die Such- und Rettungsaktion wurde gemeinsam mit dem Einsatzzentrum für Seenotrettung im nordfranzösischen Gris-Nez und der Seenotrettungszentrale MRCC in Südafrika koordiniert.

Retter Jean Le Cam war vor knapp zwölf Jahren am 6. Januar 2009 selbst von seinem Landsmann und „PRB“-Skipper Vincent Riou vor Kap Hoorn von seiner auf dem Kopf treibenden Yacht gerettet worden. Dieses Mal war es der 61-jährige Rekordteilnehmer Le Cam, der einen „PRB“-Skipper aus einer lebensbedrohlichen Situation befreite.

Alle Segler, die sich an der Rettungsaktion beteiligten, dürfen das Rennen fortsetzen, ihre Zeit wird zurückgesetzt. Herrmann liegt auf Platz fünf, Le Cam auf Rang acht. Die Reise bei der Vendée Globe ist nonstop und ohne Hilfe einmal um die Welt etwa 45.000 Kilometer lang.