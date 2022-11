Karriereende für Radsportler : Die zweite Chance des Lebens für Sonny Colbrelli

Aktualisiert am

Sonny Colbrelli wäre, wenn seine Karriere ein radsportübliches Ende genommen hätte, als ein guter, manchmal heißblütiger Profi in Erinnerung geblieben. Einer, der oft vergeblich auf große Rennsiege aus war. Der sich zwar leidenschaftlich abstrampelte, doch in seiner Generation in Serie seine Meister fand. Einer, der sich im Herbst 2021 einige Wochen lang zu großer Form aufschwang, die seine Karriere prägte, aber – das ist seit diesen Tagen klar – auch abschloss.

Der emotional rauschhafte Höhepunkt und der lebensbedrohliche Tiefpunkt von Colbrellis Laufbahn lagen nur wenige Monate auseinander. So werden nun, wo der 32-Jährige das unvermeidliche Ende seiner Jagd auf dem Rad verkündet hat, vor allem Bilder seiner zwei schicksalhaften Tage gezeigt.