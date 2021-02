Solidarität mit Belarus : Die Geschichte der versteigerten Medaille

Für wen stehst du hier eigentlich?“ Bei der Hymne wird es schwierig für Kazjarina Snyzina. Riga, Lettland, am 6. Februar: Europameisterschaftsqualifikation der Basketballspielerinnen. Auf der einen Seite stehen die Polinnen, auf der anderen die Spielerinnen aus dem Nachbarland: die Auswahl aus Belarus. Die Mannschaft, die Kazjarina Snyzina anführt, als Kapitänin. Ihr jagen die Gedanken durch den Kopf, als die Hymne einsetzt, Gedanken an die vergangenen Monate, an friedlichen Protest und mehr als 30.000 Verhaftete. An die Gewalt des Diktators Alexandr Lukaschenka, der sich an der Macht des Landes hält, dessen Hymne hier gespielt wird.

„Mit der Hymne verbinde ich jetzt Gewalt“, sagt Kazjarina Snyzina. „Also habe ich an unser Volk gedacht, an die Menschen auf den Straßen, an die Menschen, die mit mir und hinter mir stehen. Sie vertrete ich. Als es im November darum ging, den Kader für die Qualifikation zusammenzustellen, um die Frage, ob wir für Belarus spielen würden, hatte ich Zweifel. Was sollte ich tun? Aber ich habe von vielen Menschen gehört, dass sie sich freuen würden, wenn ich spiele. Also spiele ich für sie, für das belarussische Volk.“