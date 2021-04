Snowboard oder Surfboard : Zwischen den Welten

Leilani – ein Name, der fast schon verpflichtet zu einem entspannten, respektvollen, naturverbundenen Leben. Leilani ist hawaiianisch und bedeutet so viel wie: Blume des Himmels. Dass die Münchnerin Leilani Ettel, die beste deutsche Freestyle-Snowboarderin, so heißt, ist kein Zufall. „Meine Eltern waren schon immer Surfer, Snowboarder und Skater“, sagt sie: „Sie waren schon vor meiner Geburt und später auch mit mir zum Surfen auf Hawaii, Bali oder in Kalifornien.“

Aus Hawaii haben die Eltern die Namen ihrer Töchter mitgebracht: Leilani und Kona. Das Leben der Ettels: Im Sommer am Meer, im Winter in den Bergen, von München aus ist es dahin nicht weit. Leilani hätte vielleicht auch Profi-Surferin werden können, aber weil die Berge näher lagen als das Meer, wurde sie Profi-Snowboarderin. Sie fühle sich in allen drei Sportarten wohl, sagt sie, auch beim Skateboarden, die Mischung mache es. „Alles drei hat mit Boardgefühl zu tun, mit Balance, mit dem Gefühl zu schweben. Ich surfe immer noch viel, skate auch. Nur die Wettkämpfe, die beschränken sich aufs Snowboarden.“