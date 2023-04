Während der ersten Woche der Snooker-WM in Sheffield wird die Erlebniswelt im Crucible Theatre von einer hohen Trennwand in zwei Hälften zerschnitten. In beiden teilen sich die Billardcracks jeweils nicht nur den Spieltisch, sondern auch eine Sitzecke für die passiven Phasen. So hocken direkte Konkurrenten zwischen den Frames (Spielen) eng beieinander, während sie Wasser und Tee trinken oder ihre Queues reinigen.

Zwei Kampfsportler würden so viel physische Nähe wohl kaum ertragen, doch die Billardprofis ticken anders. Das erwies sich wieder am Freitagabend, als der erfahrene Waliser Mark Williams und der junge Belgier Luca Brecel bei ihrem Achtelfinale wie von selbst in kurze Dialoge gerieten. „Guter Frame“, sagte der 48-jährige Williams, als der um 20 Jahre jüngere Kollege nach erfolgreicher Schicht wieder neben ihm Platz genommen hatte. Der entgegnete: „Vielen Dank.“