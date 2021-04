Ausnahmekönner Neil Robertson : Die besonderen Kniffe des Snooker-Cracks

Aktualisiert am

Ein Schippe drauflegen, wo andere nervös werden: Neil Robertson spielt sich bei der Snooker-WM mit speziellen Fähigkeiten in den Favoritenkreis. Und die lassen sich nur bedingt antrainieren.

Als es darauf ankam, traf Neil Robertson plötzlich noch genauer, noch öfter, noch verblüffender. Er führte 9:7, als er am Samstagabend in die dritte, entscheidende Session seines Achtelfinals bei der Snooker-WM ging. Dann legte er Breaks von 126, 87, 70 und 90 Punkten hin, gab zwischendurch nur zwei Frames (Spiele) ab und verließ den über dreieinhalb Meter langen Spieltisch mit dem 13:9 als souveräner Sieger.

Gegner Jack Lisowski konnte nur noch etikettengemäß per Ellbogen-Check gratulieren, bevor beide in den Rückräumen des Crucible Theatre in Sheffield verschwanden.