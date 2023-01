Erstaunen im Snooker : Trump ist hässlich erfolgreich

Die Snooker-Karriere von Judd Trump hat eine erstaunliche Wendung genommen: Beim von Betrugsvorwürfen überschatteten Masters spielt er so klug wie fies – und wundert sich am Ende selbst über seinen Sieg.

Der schlaksige Mann mit dem hohen Haaransatz mochte sich schnell festlegen, als ihn der Hallensprecher im Londoner Alexandra Palace in der Nacht auf Montag um seine Meinung zum Turniersieger bat. Ihm zufolge hatten in der vergangenen Woche „eine Menge Leute“ besser gespielt bei dem prestigeträchtigen Masters, das zu den drei wichtigsten Wettbewerben („Triple Crown“) im Snooker-Sport zählt. Das habe man auch im soeben beendeten Finale erkennen können, in dem der Gewinner von seinem Gegner Mark Williams über weite Strecken „komplett ausgespielt“ worden sei. Nur habe verblüffender Weise trotzdem irgendwas ge­reicht, um am Ende die erforderlichen zehn Frames (Sätze) zu holen.

Judd Trump ist eben auch dann ehrlich, wenn er über Judd Trump und dessen Formkurve spricht. Wirklich be­drückt wirkte der 33-jährige Billardprofi aus Bristol in diesen eigentlich feierlichen Momenten, wo es Lametta von der Hallendecke regnet, trotzdem nicht. Der unwahrscheinliche Triumph über den bestens aufgelegten Mark Williams (10:8) war für ihn am Ende eines harten Arbeitstages schließlich „das Beste, was ich bisher geschafft habe“. So ein Erfolg wiegt ja auch für ihn umso schwerer, je überraschender er zustande kommt – nämlich in der Mitte einer Leistungsdelle, die der einst verwegene Ausnahmekönner mit Arbeit, taktischem Geschick und unbeugsamem Siegeswillen zu kompensieren verstand.