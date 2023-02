Es passiert nur einmal im Jahr, dass die globale Eliteserie der Main Tour im Snooker nach Deutschland kommt. Deshalb bleibt der Enthusiasmus rund ums German Masters im Berliner Tempodrom noch bei jeder Auflage so präsent wie zur Premiere vor zwölf Jahren. Anhänger aus nah und fern reihen sich bei frostigen Temperaturen lange und tapfer in Warteschlangen, um in die Arena zu kommen und sie bis auf die letzten von 2000 Sitzen zu füllen.Dort werden sie regelmäßig Zeugen einer besonderen Erscheinung: Die besten Cracks der komplexen Billardvariante, die man sonst nur aus dem Fernsehen kennt, verwandeln sich in wirkliche Menschen – und versuchen sich an einem übergroßen Tisch mit 22 Spielkugeln, den niemand perfekt beherrschen kann.

Nur die besten? Gerade dieses Jahr mag es manchen Besuchern nicht so vorgekommen sein – unter den 32 Startern fanden sich ja auffallend wenig große Namen. Das war vor allem dem immer dichter gedrängten Saisonkalender geschuldet: Er schubste die Weltelite gleich nach Abschluss der zweiwöchigen UK Championship im November 2022 in die Vorqualifikation.

Ford erst gelöst, dann frustriert

Dort entscheiden wenige Gewinnsätze darüber, wer von den 128 Profis auf der Main Tour die Reise zum Endturnier antreten darf. Weil die Championship den Assen jedoch alles abverlangt, sind sie danach tendenziell überspielt – und somit angreifbar. Die Zeiten, in denen ein einziger Athlet (oder eine einzige Athletin) nahezu alle Wettbewerbe dominierte, sind eben nicht nur im Radsport ein für alle Mal vorüber.

Enge Matches wurden von Mittwoch bis Sonntag jedoch mindestens ebenso oft wie vormals geliefert. Es war die Stunde der Außenseiter, die unter diesen Umständen die Chance auf einen großen Moment witterten, von den Profis aus der zweiten Reihe bis zu den Hinterbänklern. Es ist keine Beleidigung, wenn man auch Tom Ford dazu zählt. Der 39 Jahre alte Profi aus Leicestershire ist in zwanzig Jahren auf der Tour nie über den 24. Platz im Jahresabschluss hinausgekommen. Er drang 2018 und 2022 jeweils bis ins Halbfinale der UK Championship vor und hatte noch nie das Finale eines echten Ranglistenturniers erreicht. Bis ihm der Schlüssel dazu am Samstagabend gleichsam vor die Füße fiel.

Wieder der Underdog und wieder kurz vorm Verlust des Deciders, also des alles entscheidenden, letzten Frame (Spiel): Es waren allzu vertraute Gefühle, die Ford zum Ende seines Halbfinals gegen den hoch eingeschätzten Jack Lisowski, einen erklärten Publikumsliebling, in die Kleider fahren wollten. Nur schaffte Ford es diesmal, beim Stand von 0:52 Punkten nicht aufzustecken – und einen kleinen Fehler seines Gegners zu einer letzten, nervenstarken Serie auszunützen. Den so erkämpften 6:5-Sieg wollte der notorische Selbstzerfleischer als Beleg für neue, mentale Stärke verstanden wissen. „Diesmal habe ich den Kopf oben gehalten“, konstatierte er spürbar gelöst.

„Nicht gut genug, Zweiter zu werden“

Für den erhofften ersten Sieg auf der Main Tour musste Ford am Sonntag allerdings noch Finalgegner Ali Carter in die Knie zwingen. Der smarte Routinier aus Essex hatte nach seinem Sieg bei den World Open (2016) mehr mit ernsthaften Erkrankungen wie Krebs und Morbus Crohn als mit Gegnern am grünen Tisch zu kämpfen und konnte seither keine Trophäe mehr gewinnen.

Dennoch brachte er nach Berlin das Selbstverständnis eines ehemaligen Siegertypen mit, der nicht mehr hören möchte, dass er noch ganz gut spiele – nach allem, was passiert sei. Eine Niederlage im Finale wäre für ihn „zerstörend“, legte sich der 43-Jährige bereits nach dem knappen 6:5 über Robert Milkins am Samstag fest: „Für Top Boys wie mich, die schon gesiegt haben, ist es nicht gut genug, Zweiter zu werden.“

Einen Tag darauf ließ Carter im Duell mit Tom Ford den markigen Worten Taten folgen. Eine erste Serie von sechs siegreichen Frames verschaffte ihm vor der Pause eine 6:3-Führung; eine zweite über vier Frames brachte ihn beim letztlich deutlichen 10:3 über die Ziellinie. Selten ist auf der Main Tour so deutlich geworden, was für einen Unterschied eine gewisse Erfahrung auf oberstem Level ausmacht.

Während der „Captain“, wie sie Carter wegen seiner Fluglizenz nennen, mit zunehmender Dauer immer fehlerfreier agierte und damit den Druck hochhielt, fiel Tom Ford nach unglücklichen Versuchen in alte Muster zurück – und setzte wieder seine Ich-hab-immer-Pech-Miene auf.

„Es ist frustrierend“, befand Ford beim Interview nach dem Match und dankte den Zuschauern; sie hatten sich zum Abend immer lautstärker gemüht, den Unglücksraben aufzubauen. Die große Begeisterung ist eben das Letzte, was im Tempodrom und drum herum versiegt. Das wird auch nächstes Jahr wieder so sein, wenn das Turnier zwei Wettkampftage dazubekommt – und damit noch ein paar weitere, einschlägig bekannte Helden.