British Open im Golf : Smith gewinnt mit dem Putter

Der Sieg von Cameron Smith bei der 150. British Open auf dem Old Course von St. Andrews ist ein abermaliger Beleg für eine alte Golfweisheit: Driving for Show, Putting for Dough. Frei übersetzt bedeutet das: Mit herrlichen, langen Abschlägen kann man die Fans wie Rory McIlroy beeindrucken, aber das Geld verdient man mit dem Putter.

Der 28 Jahre alte Australier agierte auf den zweiten neun Löchern auf den Grüns mit traumwandlerischer Sicherheit, während der 33 Jahre Nordire mit seinen Putts immer wieder das Ziel knapp verfehlte. Der Mann aus Brisbane verdrängte mit fünf Birdies in Folge zu Beginn der zweiten neun Löcher McIlroy von der Spitze und ließ sich die Führung nicht mehr nehmen. Selbst als er am berühmt-berüchtigten 17. Loch, dem Road Hole, das Grün nach einem perfekten Drive verfehlte, rettete er aus drei Metern das Par.