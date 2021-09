Skispringer Tande : Seine Art von Glück

Dass Skispringen so beliebt ist, liegt auch an der Faszination Fliegen. Einfach durch die Lüfte gleiten. Daniel-André Tande ist einer, der dies besonders gut kann. 2018 wurde der Norweger auf der riesigen Heini-Klopfer-Schanze in Oberstdorf Skiflug-Weltmeister. Auch am 25. März dieses Jahres wollte der 27-Jährige bei einem Probesprung auf der Skiflugschanze in Planica wieder elegant zu Tal schweben. Doch kurz nach dem Absprung verlor er die Kontrolle über seine Ski, knallte bereits bei 78 Metern auf den Vorbau und rutschte regungslos den Hang hinunter.

Er zog sich einen Schlüsselbeinbruch zu, die Lunge musste punktiert werden. Weil die Ärzte auch vier Hirnblutungen festgestellt hatten, wurde er mehrere Tage in ein künstliches Koma versetzt. „Meine Familie und meine Freundin waren besorgt, weil eine der Blutungen im vorderen Bereich meines Gehirns war – das ist der Bereich, der für die Persönlichkeit verantwortlich ist“, sagte er, „wäre die Blutung zu stark gewesen, hätte ich als eine andere Person wieder aufwachen können.“