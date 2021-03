Umsteiger Anton Palzer : Vom Skibergsteiger zum Radrennfahrer

Es war eigentlich alles in der Spur in der Sportkarriere von Anton Palzer. Der 27 Jahre alte Oberbayer ist der beste deutsche Skibergsteiger derzeit, er war schon WM-Zweiter und WM-Dritter, er hat eine ansehnliche Zahl von Weltcup-Rennen gewonnen und auch den Gesamtweltcup in der Disziplin Vertical, dem reinen Aufstiegsrennen. Seit acht Jahren gehört Palzer der Sportfördergruppe der Bundeswehr an, er kann sich ganz auf das Skibergsteigen konzentrieren und hat dazu prominente Sponsoren und Unterstützer gesammelt.

Bernd Steinle Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. F.A.Z.

Er ist im besten Athletenalter, in einer Sportart, die ständig wächst, im Spitzen- wie im Breitensport, und die gerade im Corona-Winter wegen geschlossener Skigebiete und stillstehender Lifte einen enormen Schub erlebt hat. Anton Palzer hat sich über die Jahre viel aufgebaut. „Ich habe mir in Europa einen guten Namen gemacht“, sagt er. Und doch gibt er all das nun auf. Weil er sich einen Traum erfüllen will, der lange Zeit weit weg schien und nun ganz nah ist: Anton Palzer wird Radprofi.