Turnerin Simone Biles : Für die Rechte der Frauen

Simone Biles ist die „beste Turnerin der Welt“. Die 24-Jährige will ihre Stimme erheben und Vorbild für junge Frauen sein – dafür kehrt sie sogar Nike den Rücken.

Sie war eigentlich schon immer die perfekte Vorzeigefigur für das Marken-Image des größten Sportausrüsters der Welt: Nike, ein Unternehmen, das seit Jahrzehnten Athleten unter Vertrag nimmt, deren Biographien mehr abwerfen als glatte Erfolgsstorys. Es sind Athleten mit Ecken und Kanten, die prominentesten Repräsentanten ihrer Sportart und Teil einer wachsenden Phalanx von schwarzen Sportlern wie etwa Serena Williams, LeBron James, Tiger Woods, Michael Jordan und Colin Kaepernick.

Doch in dieser Galerie hat sich Simone Biles offensichtlich nie so richtig wohl gefühlt. Zumal ihre Bezahlung im Vergleich zu anderen eher bescheiden ausfiel. Sonst hätte sich die beste Turnerin der Welt, spätestens seit der Weltmeisterschaft 2015 das Gesicht dieser Sportart über die Grenzen Amerikas hinaus, wohl kaum nach einem anderen Werbepartner umgeschaut.

Vor ein paar Tagen, nur drei Monate vor den um ein Jahr verschobenen Olympischen Sommerspielen von Tokio, gab sie bekannt, wohin es sie zieht: Zu „Athleta“, einer Sportbekleidungsmarke unter dem Dach des Bekleidungskonzerns GAP mit einer exklusiven Zielgruppe: Frauen, die sich fit halten wollen und Sport treiben. Dort offeriert man der 24-Jährigen mehr als eine Handvoll Dollar. Biles bekommt eine eigene Sportmodelinie mit ihrem Namen und eine Finanzspritze für ihre für den Herbst geplante Turn-Tour „Gold Over America“.

„Wir bringen ihnen die Medaillen“

Die Sportart hat öffentlichkeitswirksame Initiativen dringend nötig. Denn sie befindet sich seit dem Sexskandal, der mit dem Namen des Mannschaftsarztes Larry Nassar verbunden ist, in einem miserablen Zustand. Unter anderem weil der amerikanische Turnverband, der von zahlreichen Nassar-Opfern wegen des Fehlverhaltens seiner einstigen Verantwortlichen auf beträchtliche Schadenersatzsummen verklagt wurde, Konkurs anmelden musste. Das Insolvenzverfahren läuft noch. Zugleich gelingt es den neuen Managern an der Spitze der Organisation nicht, das Vertrauen der Aktiven zurückzugewinnen.

Auch Biles gehört zu den Betroffenen. Sie hatte im vergangenen Jahr ihre Erfahrungen erstmals genauer beschrieben und gleichzeitig geklagt, sie fürchte, „dass so etwas irgendwann noch einmal passiert“. Wenn sie eine Tochter hätte, würde sie ihr nicht erlauben, Mitglied im Verband zu werden. „Denn dort hat man bis heute keine Verantwortung für das übernommen, was passiert ist. Wir bringen ihnen die Medaillen. Wir leisten unseren Teil. Warum können sie nicht ihren Teil leisten? Das macht einen schlechtweg krank.“

Biles verlässt Nike enttäuscht

Auch Nike wurde vor langer Zeit öffentlich von Athletinnen getadelt. Darunter von der hochdekorierten Leichtathletin Allyson Felix. Der Grund: Der Umgang des Sportausrüsters mit schwangeren Sportlerinnen, die bis zu ihrer Rückkehr in die Arenen nach der Geburt keinerlei Tantiemen erhalten hatten. Felix sah sich gezwungen, nach brotlosen Verhandlungen als erste prominente Sportlerin zu „Athleta“ zu wechseln. Dort wurde sie gerade wegen ihres selbstbewussten Auftritts mit offenen Armen empfangen. Simone Biles ist ebenfalls froh über die neue Plattform. „Sie werden mich in meiner Rolle als Sprachrohr für Frauen und Kinder unterstützen“, sagte sie in einer Stellungnahme: „Nicht nur als Athletin, sondern auch außerhalb der Turnhalle.“

Nike, das nach dem Rüffel von 2019 seine Verträge änderte und nun Athletinnen auch während einer Schwangerschaft honoriert, blieb nichts anderes übrig, als der Turnerin schmallippig für die Zukunft „das Allerbeste“ zu wünschen. Man werde auch in Zukunft „unsere Sportlerinnen“ unterstützen und feiern. Mit anderen Worten: business as usual.

Für den amerikanischen Turnverband dürfte Biles allerdings noch zu einem Problem werden. Ihre Tournee gräbt ähnlichen Veranstaltungen komplett das Wasser ab. So nahm USA Gymnastics in den vergangenen Jahren auf diese Weise Millionen ein. Geld, das nun fehlt, um das riesige Loch in der Kasse zu stopfen.