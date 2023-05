Es ist gerade mal zwei Jahre her, da sahen sich die Verantwortlichen des prestigeträchtigsten Galopprennens in den Vereinigten Staaten zum ersten Mal gezwungen zu erkennen, dass ihr Sport ein enormes Problem hat. Denn da wurden bei Laborproben nach dem Kentucky Derby im Blut des Siegerpferdes regelwidrige Mengen des als Dopingmittel eingestuften Steroidhormons Betamethason gefunden. Eine Methode neben Schmerzmitteln und Entzündungshemmern, um aus angeschlagenen Vollblütern alles herauszukitzeln, was in ihnen steckt.

Kein Einzelfall, sondern nach Meinung der New York Times gängige Praxis und Teil einer „Kultur aus Drogen und nachlässigem Regelwerk“. Die Entdeckung hatte diesmal jedoch Konsequenzen. Zunächst bekam der verantwortliche Trainer Bob Baffert zwei Jahre Hausverbot auf der Anlage von Churchill Downs am Rande von Louisville, nachdem er, der erfolgreichste Pferdeflüsterer Amerikas, der einen Stall auf dem Gelände der Rennbahn von Santa Anita in Kalifornien betreibt, schon häufiger mit dem Einsatz verbotener Substanzen aufgefallen war.