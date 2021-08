SG Flensburg-Handewitt : Kleiner, aber feiner Kader

Bei der SG Flensburg-Handewitt ist das leidige Thema Überbelastung im Gepäck. Nach einem kurzen Urlaub geht die Handball-Saison wieder los. Und Flensburg will in den Kampf um den Titel eingreifen.

Sieben Tage „Sonderurlaub“ – mehr war nicht möglich. „Die Jungs haben 15 Monate Handball gespielt. Und jetzt geht es wieder von vorn los. Es ist Wahnsinn, was wir ihnen abverlangen“, sagte Maik Machulla. Eigentlich hätte er seine Handballprofis schon am vorvergangenen Dienstag wieder begrüßen dürfen. Eine gute Woche nach dem olympischen Finale. Doch Machulla spendierte den neun Flensburger Olympiastartern eine Woche Ferien mehr.

„Ich hätte gern eine Woche länger mit ihnen trainiert. Doch dieser Sonderurlaub wird sich irgendwann im Herbst positiv auszahlen und war mir deshalb wichtig“, sagte Machulla. Am 8. September startet die SG Flensburg-Handewitt bei GWD Minden in die Bundesliga-Saison 2021/22 – und bei aller Vorfreude ist das leidige Thema Überbelastung immer im Gepäck. Schon jetzt richten sich die Blicke der Verantwortlichen bei den deutschen Spitzenklubs auf die Sommerpause 2022. Dann wird es möglich sein, den Spielern vier Wochen Urlaub zu erlauben, weil keine Olympischen Spiele anstehen.

Machulla hätte die Saison gern zwei, drei Wochen später begonnen und meint auch, das sei im Spielplan unterzubringen gewesen. Doch leicht resignativ sagt er: „Ich bin nur Trainer und muss mich danach richten, was andere entscheiden.“ In der Szene ist die Hoffnung auf ein Minimum gesunken, dass der Stress der Stars bald mal abnimmt. Topklubs wie der SC Magdeburg haben auf die Belastung reagiert und den Kader auf 17 Profis erhöht. Machulla ist kein Freund davon. Er erinnerte bei der Saisoneröffnungs-Pressekonferenz in Flensburg an Spielzeiten, als er 18 SG-Profis in der Gruppe hatte und Spiel für Spiel Enttäuschte auf die Tribüne setzen musste.

Doch frisch sind noch die Erinnerungen an die abgelaufene Saison. „Wer laufen konnte, wurde aufgestellt“, sagte Machulla, „so etwas möchte ich nie wieder erleben.“ Derart geschwächt verspielte Flensburg die vierte Meisterschaft – der THW Kiel war breiter aufgestellt und profitierte davon. Trotzdem muss Machulla mit überschaubarem Personal auskommen. Im 16-köpfigen Kader sind drei Verletzte, die erst in den kommenden Wochen oder später spielfähig melden können. Also starten die Flensburger mit 13 austrainierten Profis.

Und dem kann Machulla einiges abgewinnen: „Ich halte mehr von einem kleinen, aber feinen Kader. Da kennt jeder seine Rolle und weiß, dass er gebraucht wird.“ Für ihn waren die vielen Verletzungen der zweiten Corona-Spielzeit bei den Flensburgern keine Folge der Pandemie oder ungenügender Vorbereitung, sondern Pech – Unfälle. Das eingespielte SG-Team geht wie immer mit großen Zielen in die Saison. „Wir wollen um Titel mitspielen. Die Meisterschaft ist unser Anspruch und die Final Fours wollen wir auch gern mal wieder erreichen“, sagte Geschäftsführer Dierk Schmäschke. Lächelnd entgegnete Machulla: „Schön, dass du keinen Druck machst.“

Der Etat der SG bleibt mit 7,5 Millionen Euro in der Größenordnung der vergangenen Jahre. Dank treuer Sponsoren und der staatlichen Corona-Hilfe blieb der Klub finanziell in der Spur und hofft, zum Saisonstart oder etwas später 4600 Fans in der 6300 Zuschauer fassenden Flens-Arena begrüßen zu dürfen. Das soll mit dem 3G-Konzept möglich werden. „Ohne Zuschauereinnahmen können wir nicht überleben“, sagte Schmäschke.

Während Berlin, Mannheim und Magdeburg spürbar aufrüsten, bleibt der große Konkurrent aus dem Norden Messlatte der Flensburger. Machulla sagte: „Wer Meister werden will, muss am THW vorbei.“ Etwas mutiger formulierte das der neue Torwart Kevin Möller, der vom FC Barcelona kommt: „Ich bin nicht für zweite Plätze nach Flensburg gekommen.“ Für einen nächsten Zweikampf Flensburg vs. Kiel ist es also angerichtet – und vielleicht lässt sich die Konkurrenz diesmal etwas weniger deklassieren als in der Vorsaison: Die Schleswig-Holsteiner lagen meilenweit vor dem Rest.