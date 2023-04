Mehr als einmal hatte Maik Machulla in den vergangenen Wochen diesen Satz gewählt: „Handball ist ein Ergebnissport.“ Positive Ergebnisse hatte seine Mannschaft zuletzt nicht mehr geliefert – im Gegenteil. Sie hatte sich innerhalb von neun Tagen aus allen Wettbewerben verabschiedet. Machulla wird geahnt haben, dass seine Verdienste im Zuge aktueller Resultate verblassten.

Als die SG Flensburg-Handewitt am Sonntagnachmittag das 19:29 beim THW Kiel noch zu verdauen suchte, sprach Machulla von großen Plänen im Sommer, davon, wie er mithilfe von Mentaltrainern die schwache Psyche seiner Mannschaft stärken wolle. Das klang in Anbetracht der schwarzen Woche wie das Pfeifen im Walde. Jedenfalls traute die Vereinsführung dem Meistertrainer von 2018 und 2019 nicht mehr über den Weg und stellte ihn am Montagnachmittag frei. Bis auf Weiteres wird Assistenztrainer Mark Bult das Training leiten. Es ist davon auszugehen, dass er bis Saisonende in verantwortlicher Position bleibt.

Für die Zeit danach gilt der Däne Nicolej Krickau von Meister GOG als aussichtsreicher Kandidat. Er hatte jüngst gesagt, sein Ziel sei die Bundesliga. Zudem kommen zwei spannende Flensburger Zugänge im Sommer aus seinem Team, Simon Pytlick und Lukas Jørgensen. Allerdings besitzen sowohl Machulla (bis Mitte 2026) als auch Krickau noch gültige Verträge.

„Mussten einen neuen Impuls setzen“

Ja, Handball ist ein Ergebnissport, und wenn ein Team erst im DHB-Pokal, dann in der European League und zuletzt auch in der Meisterschaft Spiele abliefert wie diese SG, dann muss eine Reaktion erfolgen. Überraschend war indes der Zeitpunkt: zum einen ideal für eine Entlassung, weil die Bundesliga Länderspielpause macht und Flensburg erst am Donnerstag kommender Woche gegen Melsungen ran muss.

Zum anderen ungewöhnlich für Flensburger Verhältnisse, wäre eine Trennung zum Saisonende doch für alle Seiten gesichtswahrender gewesen. Offenbar sah die Führung um Beiratschef Boy Meesenburg und Geschäftsführer Holger Glandorf aber auch das letzte Saisonziel dahinschmelzen: „Wir mussten nach den letzten Auftritten der Mannschaft einen neuen Impuls setzen. Es gilt, in den verbleibenden Spielen die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb abzusichern“, sagte Glandorf.

Tatsächlich war das Wirken der hochdekorierten, teuren und verletzungsfreien Flensburger Mannschaft in dieser verheerenden Woche rätselhaft, denn zuvor hatte das Team seit Dezember 21-mal nacheinander nicht verloren. Im DHB-Pokal chancenlos gegen die Rhein-Neckar Löwen, dann am Dienstag das Aus in der European League gegen BM Granollers, ein international zweitklassiges Team.

Besonders diese 27:35-Blamage hinterließ Spuren, denn Flensburg wird am Pfingstwochenende das Finalturnier ausrichten. Ohne dabei zu sein. Damit hatte niemand gerechnet. In den Fanforen brach ein Kritik-Orkan an Machulla los. Als am Sonntag eine zweite Halbzeit folgte, in der Kiel zum Derbysieg spazierte, müssen die Gespräche im Hintergrund an Intensität gewonnen haben. Mit dem Ergebnis, den erfolgreichen Cheftrainer zu entlassen.

Rätselhaft blutleere Auftritte

Machulla, 46, hatte 2017 von Ljubomir Vranjes übernommen und wurde direkt zweimal deutscher Meister. In der ersten Corona-Saison folgte Platz zwei; 2021 scheiterte die SG hauchdünn am THW: Ein Tor fehlte. Das fließende, schöne Spiel galt als stilbildend; die Akteure Jim Gottfridsson, Johannes Golla und Torwart Benjamin Buric waren Garanten des Erfolges. Machullas Weg schien damals kerzengerade in Richtung Bundestrainer zu führen.

Mehr zum Thema 1/

Aber Handball ist ein Ergebnissport. Handball ist auch ein Verletzungssport. Ständige Blessuren machten Machulla in der Serie 2021/22 einen Strich durch die Rechnung. Das schwache Jahr wurde unter Ausrutscher verbucht. Erst als Flensburg auch in der aktuellen Spielzeit schwache Ergebnisse produzierte, rätselhaft blutleere Auftritte hinlegte und Machulla selbst die Charakterfrage stellte, kamen Zweifel an ihm und seinen Fähigkeiten auf: Hatten er und Glandorf das Team falsch zusammengestellt? Wo waren seine Fähigkeiten, auch Bankdrücker gewinnbringend einzusetzen?

Zunehmend verzweifelte Machulla am Fehlen dessen, was man neudeutsch „Mentalität“ nennt. Ihm fehlte die Kritikfähigkeit in seinem Team. Die Bereitschaft, voranzugehen und in Spielen Zeichen zu setzen. In den fatalen drei Partien wirkte seine Sieben verunsichert und leblos. Sie vergab beste Chancen, machte Anfängerfehler. Hatte keine Torhüterleistung. Das Band zwischen Team und Trainer schien zerschnitten. Diesen Eindruck hatten offenbar auch die Verantwortlichen, als sie Maik Machulla am Montagnachmittag freistellten.