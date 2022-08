Sexueller Missbrauch : Wasserspringer Hempel erhebt schwere Vorwürfe gegen DSV

In einer ARD-Dokumentation sagt Jan Hempel, er sei von seinem Trainer sexuell genötigt worden. Der Deutsche Schwimm-Verband steht abermals wegen seines Umgangs mit Missbrauch in der Kritik.

Eine Dokumentation der ARD wirft neue massive Fragen zum Um­gang des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) mit Opfern und Tätern sexuali­sierter Gewalt auf. In dem Film „Missbraucht“, der seit Donnerstag online ist und am Samstagabend (22.40 Uhr) linear ausgestrahlt werden soll, schildert der frühere Wasserspringer Jan Hempel, er sei von seinem Trainer Werner Langer in ei­nem Zeitraum von 14 Jahren sexuell missbraucht worden.

Christoph Becker Sportredakteur. Folgen Ich folge



Unter anderem habe Langer ihn 1992 vor einem olympischen Wettkampf in Barcelona zu sexuellen Handlungen in den Umkleiden des Olympia-Sprungturms am Montjuic gezwungen. Langer hatte Hempel seit Kindertagen in der DDR und nach der Wiedervereinigung als Spitzensportler trainiert. Er beging 2001 Suizid. Hempel schildert der ARD, er habe den Missbrauch durch Langer der 2006 verstorbenen Ursula Klinger im Jahr 1997 geschildert.

„Es wird über Leichen gegangen“

Sie habe Langers Suspendierung eingeleitet, allerdings, sagt Hempel, habe er später erfahren, dass als Grund Langers Tätigkeit als inoffizieller Mitarbeiter der Staatssicherheit herangezogen wurde. Anzeige sei nicht erstattet worden, be­richtet die ARD, der österreichische Schwimmverband stellte Langer an, ohne Kenntnis über die Vorwürfe gegen ihn, wie es gegenüber der ARD heißt.

„Ich habe über viele Jahre spüren müssen, dass dem DSV nur der sportliche Erfolg wichtig ist. Es wird über Leichen gegangen, egal wie“, sagt Hempel im Film. Seiner Darstellung zufolge habe der heutige Chefbundestrainer der Wasserspringer, Lutz Buschkow, von Hempels Schicksal gewusst. Die ARD beruft sich auf einen weiteren Zeitzeugen, der bestätigt habe, dass Ursula Klinger Buschkow, weitere Trainer und die Verbandsleitung über die Vorwürfe informiert habe.

Nach F.A.Z.-Informationen bestreitet Buschkow, von Hempels Vorwürfen ge­gen seinen Trainer gewusst zu haben. Er habe vor, sich entsprechend am Rande der Europameisterschaften in Rom zu äußern und weiter nach deren Ende Stellung zu nehmen.

Verurteilter Trainer weiter angestellt

Weiterhin zeigt der Film, wie der frühere Bundestrainer der Freiwasser-Schwimmer, Stefan Lurz, im Februar dieses Jahres we­gen sexuellen Missbrauchs einer Schutzbefohlenen in zwei Fällen verurteilt, auf dem Gelände des Schwimmverein Würzburg 05 auch nach der Verurteilung ein- und ausgegangen ist. Neben einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt worden war, wies das Amtsgericht ihn an, „jegliche berufliche oder ehrenamt­liche Tätigkeit im Zusammenhang mit dem Schwimmsport zu unterlassen“.

Wie die ARD berichtet, ist Stefan Lurz in dem Verein, dessen Präsident sein Bruder Thomas Lurz ist, seit Februar als kaufmännischer Mitarbeiter angestellt. Eine Schwimmerin hatte bereits 2010 den Vorwurf sexueller Nötigung gegen Stefan Lurz erhoben. Ein Ermittlungsverfahren der Würzburger Staatsanwaltschaft war damals eingestellt worden, die Schwimmerin und Lurz einigten sich im Wege eines Täter-Opfer-Ausgleichs.

Mehr zum Thema 1/

Lutz Buschkow, von 2008 bis 2016 Leistungssportdirektor des DSV, schlug Lurz 2013 zum Trainerpreis des Deutschen Olympischen Sportbundes vor. Er sei „in seiner Trainertätigkeit ein großes Vorbild“, zitiert der Film. Von 2017 bis 2021 war Stefan Lurz als Chefbundestrainer der Freiwasserschwimmer tätig. Zudem haben Mit­glieder des deutschen Olympiateams von Tokio, von „zwei jungen Frauen“ ist die Rede, dem DSV laut Film verbale Übergriffigkeiten im Olympischen Dorf und in der Olympia-Schwimmhalle geschildert.

Ob­wohl die Präventionsbeauftragte des Verbands Konsequenzen gefordert hatte, teilte der DSV-Vorstand der ARD mit, liege „ge­gebenenfalls“ ein Verstoß gegen Good- Governance-Regeln vor. Der Mann werde bei Schwimmveranstaltungen nicht eingesetzt. Im Film heißt es, sei er allerdings wieder – mit Wissen der DSV-Führung – für eine Schwimmveranstaltung eingeplant worden.

Erst Anfang Juli war ein Trainer, der einst mit einer minderjährigen Schwimmerin eine Beziehung geführt hatte, bei der Junioren-EM in Rumänien für den DSV tätig. Die Nominierung des Mannes, dem nur administrative Aufgaben übertragen werden sollten, hatte der Verband als „unkritisch“ eingestuft. Ein Gerichtsverfahren, das die Schwimmerin gegen den Trainer angestrengt hatte, hatte vor neun Jahren mit einem Freispruch geendet, weil das Liebesverhältnis nicht missbräuchlich ge­wesen sei.