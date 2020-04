Sensation im Reitsport : Triumph in der Höhle der Löwen

F+ Newsletter Erhalten Sie jeden Freitag um 12 Uhr eine Empfehlung unserer Redaktion mit den besten Artikeln, die Sie exklusiv mit Ihrem Zugang zu F+ FAZ.NET komplett lesen können.

Wenn die Pläne des Verbandes „Deutscher Galopp“ aufgehen, wird es vom 4. Mai an in Deutschland wieder Pferderennen geben, allerdings in extrem reduzierter Form. In Dortmund soll es losgehen, vorausgesetzt, die Behörden spielen mit, danach sind Renntage in Hannover, Mannheim und Köln geplant. Es soll jeweils nur auf einer Rennbahn am Tag gelaufen werden, ohne Zuschauer, mit der kleinstmöglichen Zahl von Menschen am Ort, die auf den weitläufigen Arealen sämtliche Vorschriften des Kontaktverbots einhalten können und müssen. Es ist die Überlebensstrategie dieses hierzulande ohnehin vom Rückgang der Einnahmen gezeichneten Sports.