Testosteron-Level für Läuferin : Semenya darf vorläufig wieder über kürzere Strecken laufen

Nachdem Caster Semenya in ihrem Rechtsstreit gegen den Internationalen Leichtathletik-Verband das Schweizer Bundesgericht angerufen hat, sind die IAAF-Regeln bezüglich des Testosteron-Limits der von Hyperandrogenismus betroffenen Läuferinnen bis wenigstens einschließlich 25. Juni ausgesetzt. Das Bundesgericht habe die Aussetzung der Regeln durch die IAAF verfügt, teilte Semenyas Anwalt Greg Nott mit.

Der IAAF sei der 25. Juni als Frist gesetzt worden, um darzulegen, warum Semenyas Rechtsmittel keine aufschiebende Wirkung haben sollte. Somit können Semenya und andere von der IAAF-Regel potentiell betroffene Läuferinnen in der Zwischenzeit auf den Strecken von 400 Metern bis zu einer Meile (1609 Meter) starten, ohne gezwungen zu sein, ihren Testosteronspiegel unter fünf Nanomol pro Liter Blut zu senken.

„Ich bin den Schweizer Richtern dankbar für diese Entscheidung“, sagte die 28-Jährige in einer Mitteilung ihres Anwaltes. „Ich hoffe, dass ich nach meinem Einspruch wieder in der Lage sein werde, frei zu laufen.“ Semenya geht vor dem Bundesgericht gegen eine Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofes Cas in Lausanne vor. Er hatte eine Regel des Leichtathletik-Weltverbandes für rechtens erklärt, mit der Testosteron-Limits für Mittelstreckenläuferinnen mit intersexuellen Anlagen festgesetzt werden.

Zuletzt hatte Semenya angekündigt, deswegen beim Diamond-League-Meeting in Stanford/Vereinigte Staaten am 30. Juni über 3000 Meter anzutreten und nicht über ihre Paradestrecke 800 Meter. Über die zwei Stadionrunden war Semenya zuletzt vor einem Monat in Doha angetreten, ehe kurz darauf die umstrittene IAAF-Regel in Kraft trat.