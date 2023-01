Boris Herrmann beim Ocean Race : „Es dauerte drei Tage, bis wir sprechen konnten“

Segler Boris Herrmann hat mit seinem Team „Malizia“ bei der ersten Etappe des Ocean Race den dritten Platz belegt. Die 1900 Seemeilen von Alicante in Spanien nach Mindelo auf den Kapverden absolvierte die Yacht „Malizia – Seaexplorer“ in 5 Tagen, 16 Stunden, 35 Minuten, 21 Sekunden. Den Etappensieg hatte sich in den frühen Morgenstunden des Samstags das Schweizer Team „Holcim – PRB“ von Skipper Kevin Escoffier nach 5 Tagen, 11 Stunden, 1 Minute, 59 Sekunden gesichert. Knapp drei Stunden später war Charlie Enright mit dem amerikanischen Team „11th Hour Racing“ ins Ziel gekommen.

„Ich bin super glücklich mit der Leistung unseres Bootes und meines Teams“, sagte Herrmann im Zielhafen von Mindelo. „Es hat fast drei Tage gedauert, bis wir miteinander sprechen konnten, weil es an Bord nach dem Start in den harten Bedingungen so laut und brutal zuging. Danach haben wir beinahe Champagner-Bedingungen genossen, ziemlich schnelles und schönes Segeln“, berichtete der 41 Jahre alte Hamburger. Für den dritten Platz auf der ersten Etappe erhält Team „Malizia“ drei Punkte für die Gesamtwertung beim Ocean Race.

„Ich bereue keine einzige Entscheidung“

Auch Etappensieger Escoffier äußerte sich nach der nächtlichen Zielankunft voll des Lobes über sein Team und seine Crew: „Ich bin überglücklich, dass wir so gut gestartet sind. Es war unser erstes Rennen in dieser Formation als Crew und ich bereue keine einzige Entscheidung.“

Das Ocean Race führt in sieben Etappen einmal um die Welt. Der Startschuss zur zweiten Etappe von Mindelo nach Kapstadt fällt bereits am Mittwoch. Ende Februar wartet auf die Teams dann die längste und härteste Etappe: Durch den Südlichen Ozean geht es bei oftmals widrigen Bedingungen über mehrere Wochen von Südafrika an Australien und Neuseeland vorbei bis nach Südamerika. Erst im Frühjahr kehren die Seglerinnen und Segler nach Europa zurück. Das Ziel wartet im Sommer in Genua.