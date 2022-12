Sydney-Hobart-Regatta : Dramen in der Bucht von Sydney

Von friedlicher Weihnacht konnte keine Rede mehr sein: Mit aller Härte bekämpften sich die Mannschaften des Quartetts der Superyachten schon beim Start der diesjährigen Sydney-Hobart-Regatta in der schönsten Bucht der Welt. Zehntausende Zuschauer verfolgten den Auftakt des Traditionsrennens bei Kaiserwetter und zunächst relativ leichtem Wind von den Hängen am Wasser, Hunderte Zuschauerboote versuchten, den „Rennziegen“ so nahe wie möglich zu kommen. Auf der Supermaxi Law Connect rief ein Mannschaftsmitglied fast in Verzweiflung: „Wir haben keinen Platz mehr.“

Die Zuschauer bekamen alles geboten: Die vier Riesen kamen sich im Ringen um die beste Ausgangsposition beim Passieren der Heads, der Felsen am Ausgang der Bucht, sehr nahe. Seriengewinner Wild Oats musste als Erste wenden und ging danach in Führung. Wenig später berührte die Supermaxi Comanche die erste Marke, und dann drehte auch Wild Oats nach ausgiebigen Debatten zwischen Rekordskipper Mark Richards und dem sechsmaligen America’s-Cup-Gewinner, Richards neuseeländischem Taktiker Murray Jones zwei Strafkringel. Ob sie wirklich einen Regelverstoß begangen hatte, blieb zunächst offen. Jones aber wollte kein Risiko einer späteren Disqualifikation eingehen. Nach einem „Jesus Christ guys“ beugte sich Richards ihm und drehte sein Schiff aus voller Fahrt um 720 Grad.

Bei der 77. Ausgabe der Sydney-Hobart-Regatta waren um ein Uhr Ortszeit 109 Yachten an den Start gegangen. Für die 628 Seemeilen lange Strecke erwarten die Skipper in diesem Jahr vergleichsweise gute, und für viele heißt das schnelle Bedingungen. Erstmals seit 2019 wurde die Traditionsregatta wieder ohne Einschränkungen durch die Corona-Pandemie angeschossen. 2020 war „Sydney–Hobart“ sogar zum ersten Mal seit 1945 ausgefallen. Allerdings kommen die Australier nach dem Öffnen der Grenzen des lange verschlossenen Fünften Kontinents in diesem Jahr unter Druck: Insgesamt acht Ausländer nutzen die Zeiten nach Corona, um bei der Regatta mit ihrem weltweit verfolgten, spektakulären Start im europäischen Winter die Kräfte zu messen.

Vier Supermaxis im Duell um den Sieg

Nicht nur die vier Supermaxis, die darum segeln, als Erste die Linie in der Bucht vor Hobart zu überqueren, hoffen auf eine relativ starke, stabile Brise aus dem Norden. Sie würde einen langen, schnellen Raumschot-Kurs entlang der Südostküste Australiens erlauben. Die Wetten stehen, ob es den Seglern gelingen wird, den Geschwindigkeitsrekord der Comanche aus dem Jahr 2017 von einem Tag, neun Stunden, 15 Minuten und 24 Sekunden für die Strecke von umgerechnet 1163 Kilometern zu unterbieten.

Favorit im Quartett der rund 30 Meter langen Rennziegen mit ihren mehr als 20 Seglern an Bord ist die überholte Comanche, inzwischen in Händen von John Winning Jr., der aus einer Segeldynastie stammt und auch der Skipper ist. Zur Unterstützung hat er sich neben anderen den früheren America’s-Cup-Segler Iain Murray an Bord geholt. Schon 2014, 2017 und 2019 hatte die Comanche, damals unter anderen Eignern, als Erste die Linie am Ende des Derwent-River in Tasmanien gekreuzt. Seit ihrem letzten Sieg unter den amerikanischen Milliardären Jim Cooney und Samantha Grant war sie nicht mehr am Start gewesen.

Winning weiß, wie sich ein Sieg in Hobart anfühlt: Er war an Bord der Supermaxi Perpetual Loyal, die 2016 siegte und heute unter dem Namen Law Connect mit einer ukrainischen Fahne im Segel antritt. Zurückhaltung braucht der Sohn einer Segellegende in Sydney nicht zu üben: „Wenn das Boot nicht bricht und wir uns nicht völlig blödsinnig anstellen, sollten wir Tasmanien mit der Chance auf ein sehr gutes Ergebnis erreichen – und das wäre der Sieg als erstes Boot“, sagte Winning im Vorfeld. Und nach den Fehlern der anderen führte er das Feld tatsächlich an, als die Flotte mit achterlichem Wind südwärts vorbei an Bondi Beach stürmte.

Der Eigner der Law Connect, Christian Beck, hatte Winning die Vorlage geliefert: Er sagte, sein Team habe nur dann eine Chance, wenn Winning und seine Leute einen Fehler machten. Allerdings ist in diesem Jahr auch wieder die Wild Oats im Rennen, die „Sydney–Hobart“ schon neun Mal gewonnen hat. Dauersieger Richards sagte im Vorfeld, sein Team habe die Wild Oats auf achterlichen Wind getrimmt – und genau dieser herrschten am zweiten Weihnachtstag. Im vergangenen Jahr hatte Black Jack ihre Konkurrentin Law Connect geschlagen.

Australische Schiffe hatten in den vergangenen vier Regatten den Sieg nach berechneter Zeit davongetragen, und sogar in zwölf der letzten 13 Rennen. Der dreimalige Gewinner dieser Kategorie, die australische Ichi Ban von Eigner Matt Allen, ist aber in diesem Jahr nicht am Start. Auch das macht den Weg für andere frei. Unter den Herausforderern sind die neuseeländische TP52 Caro und die amerikanische Warrior Won. Auch die britische 38-Fuß-Yacht Sunrise gilt der Phalanx der Australier als gefährlich.

Sie hat sich die australische Navigatorin Adrienne Cahalan an Bord geholt, die damit als erste Frau 30 Sydney-Hobart-Rennen verbuchen kann. Erstmals war die Anwältin aus Sydney 1984 am Start, es folgten unter anderem drei Weltumseglungen. Sunrise hat in den vergangenen Monaten nicht nur das Fastnet-Rennen gewonnen, sondern auch im Mittelmeer und beim RORC Carribean 600 ihre Konkurrenz hinter sich gelassen. Ein Sieg am anderen Ende der Welt passte damit in ihr weltumspannendes Trophäen-Portfolio.