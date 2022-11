Herrmann bei Route du Rhum : „Das Extremste, was man als Segler erleben kann“

Der Respekt ist Boris Herrmann vor seinem nächsten großen Abenteuer deutlich anzumerken. „Für die Nerven und für das Schiff wird die nächste Woche das Extremste, was man als Segler erleben kann“, sagt der 41 Jahre alte Hamburger. Unumwunden gibt er zu: „Es lastet schon eine Menge Druck auf mir.“

Sebastian Reuter Leitender Redakteur vom Dienst.





An diesem Sonntag geht Herrmann bei der Route du Rhum an den Start. Eine der traditionsreichsten Regatten überhaupt, welche die insgesamt 138 teilnehmenden Seglerinnen und Seg­­ler aus 15 Nationen und in verschiedensten Bootsklassen knapp 3540 Seemeilen (6560 Kilometer) über den Atlantik von Saint-Melo im Norden Frankreichs bis nach Pointe-à-Pitre auf die zu Frankreich gehörende Insel Guadeloupe in der Karibik führt.