Die nächste Etappe im Ocean Race führt die Segler an Orte, an denen kaum je Menschen waren. Gleich zwei schlimme Vorfälle erinnern daran, wie lebensgefährlich das Abenteuer im Nirgendwo sein kann.

40 Tage am Stück – zu fünft, eingepfercht auf einem Raum, der so groß ist wie eine Einzimmerwohnung. Und in dem es permanent rumpelt, wackelt, lärmt und nach wenigen Tagen riecht wie in einer schlecht gelüfteten Schulsporthallenumkleide. Boris Herrmann hat es kaum erwarten können, mit seiner Crew wieder in diesem Raum gefangen zu sein. Weit draußen auf dem Ozean, im Cockpit der Malizia-Seaexplorer-Segelyacht.

In Kapstadt ist am Sonntag die dritte – und mit 12.750 Seemeilen (circa 23.600 Kilometer) längste und zugleich härteste – Etappe des Ocean Race gestartet. Und der 41 Jahre alte Hamburger hat wieder die Leitung an Bord der Malizia übernommen. Der Skipper hatte sich kurz nach dem Start der sechs Monate dauernden Rund-um-die-Welt-Regatta bei der Essenszubereitung den Fuß mit kochendem Wasser verbrannt und deswegen die zweite Etappe aussetzen müssen.