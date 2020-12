Aktualisiert am

Weihnachten auf dem Meer : Lächelnd in der Einsamkeit

An Heiligabend durchquert Boris Herrmann eines der entlegensten Gebiete auf dem Planeten. Alleine wird er sich trotzdem nicht fühlen. Warum kommen Segler so gut mit Einsamkeit klar?

Weit weg, aber an Weihnachten doch ein bisschen da. Für seine Frau hat Boris Herrmann ein Geschenk organisiert. Bild: Boris Herrmann/Team Malizia

Die kleine batteriebetriebene Lichterkette hängt bereits. An Heiligabend wird sie, mit einigen Familienfotos geschmückt, für ein paar Stunden leuchten. Auch an Bord der „Seaexplorer“ ist Platz für ein wenig Dekoration, die Boris Herrmann zumindest ein wenig in Weihnachtsstimmung bringen und etwas vom Stress und der Einsamkeit auf den Weltmeeren ablenken soll.

Seit fast anderthalb Monaten segelt der Hamburger im Rahmen der Vendée Globe nonstop um die Welt. Und ausgerechnet rund um die Weihnachtstage durchquert die Spitzengruppe eines der entlegensten Gebiete des Planeten. Im Südpazifik zwischen Neuseeland und Chile sind die Skipper am sogenannten „Punkt Nemo“ fast 2700 Kilometer vom nächstgelegenen Festland entfernt – und damit so allein und auf sich gestellt wie nirgendwo sonst auf der Erde.