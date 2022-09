Saisonstart in der NFL : „Deutsche Spieler fangen zu spät an“

Als Footballprofi gewann Sebastian Vollmer einst mit den New England Patriots den Super Bowl. Im Interview spricht er über den Saisonstart der NFL, die Vermarktung in Deutschland und Tom Bradys Comeback.

Sebastian Vollmer spielte als Football-Profi von 2009 bis 2016 gemeinsam mit Quarterback Tom Brady für die New England Patriots in der National Football League (NFL) und gewann zweimal den Super Bowl. Vollmer lebt auch nach seinem Karriereende in den USA und arbeitet als TV-Experte sowie Botschafter der Patriots und NFL für den deutschen Markt, wo er deren Bekanntheit weiter steigern soll.

Jan Ehrhardt Sportredakteur. Folgen Ich folge



Herr Vollmer, in diesem Jahr vergibt die NFL erstmals eines ihrer wertvollen Spiele nach Deutschland. Am 13. November spielen die Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks in München. Wie kommt das in Amerika, dem Mutterland des Football, an?