Big-Wave-Award für Surfer : Steudtner und der Ritt auf dem Ungeheuer

Das Warten hat sich gelohnt. Gewöhnlich wird der Big Wave Award, der Preis für die höchste gesurfte Welle des Jahres, im Frühjahr vergeben, das Surfer-Jahr reicht von März bis Februar. Diesmal hat Corona für eine Verzögerung gesorgt, doch nun, Ende Oktober, hat Sebastian Steudtner die ersehnte Nachricht bekommen.

Zum dritten Mal in seiner Karriere nach 2010 und 2015 hat der Nürnberger die Auszeichnung erhalten, für eine Monsterwelle diesmal, die er vor einem Jahr in Nazaré, dem Epizentrum des Big-Wave-Surfens in Europa, gemeistert hat. Mit Tempo achtzig auf einem Brecher in der Größenordnung von 25 Metern. Wer sich das Video seines Rittes anschaut, hält kaum für möglich, dass dies zu überleben ist. Für Steudtner ist es sportlicher Alltag, Beruf und Passion.