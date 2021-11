Pippens Attacke auf Jordan : „Michael erhielt zehn Millionen, ich keinen Cent“

Es hat bislang nur wenige überragende Sportler mit einem Gesicht gegeben, das so viel Misanthropie ausstrahlt wie dieses. Das Mienenspiel? Eine Mischung aus Skepsis, Furcht und Beleidigtsein. Abgelöst von einem gelegentlichen Lächeln, das meist verlegen wirkte. Der Kontrast zwischen dieser Aura und seiner sportlichen Brillanz könnte nicht größer sein. Scottie Pippen war eine Ausnahmeerscheinung unter Amerikas besten Basketballern. Nicht nur vereinte er Energie, Tempo und Übersicht eines Aufbauspielers, Sprungkraft, um sich im Kampf unter dem Korb durchzusetzen, und Treffsicherheit aus größeren Distanzen.

Er gewann mit den Chicago Bulls sechs NBA-Titel, spielte bei den Houston Rockets und Portland TrailBlazers und wurde im amerikanischen Dream Team 1992 und 1996 Olympiasieger. Die meisten Athleten mit einer solchen Vita und finanziellen Reserven aus Gehalts- und Werbeeinnahmen von mehr als 100 Millionen Dollar brutto wären mit ihrer Lebensleistung wohl mehr als zufrieden.

Doch Pippen muss in all den Jahren hinter diesem Gesicht eine enorme Verdrossenheit herangezüchtet haben. Den Beleg dafür liefert er nun in einer 320 Seiten langen Autobiographie, die an diesem Montag unter dem anspielungsreichen Titel „Unguarded“ erscheint. Sie ist gespickt mit Vorwürfen – auch gegen alte Weggefährten.

Die erste Breitseite schoss er in einem Auszug ab, den das Magazin GQ am vergangenen Montag veröffentlichte. Der richtet sich gegen Michael Jordan, Lichtgestalt des Basketballs, der Anfang des Jahres in der zehnteiligen Dokumentarserie „The Last Dance“ noch einmal unkritisch gefeiert wurde. Nicht nur war Pippen sauer, dass der Kampf des Teams um den sechsten NBA-Titel in der Saison 1997/98 zu einer Glorifizierung von Jordan umgedeutet und der Rest der Bulls zu Nebendarstellern degradiert wurde.

Noch mehr nervte ihn dessen Einfluss im Hintergrund als Produzent mit Vetorecht über das eingesetzte Bildmaterial. „Michael erhielt zehn Millionen Dollar für seine Rolle in der Doku“, schreibt er. „Meine Mannschaftskollegen und ich erhielten keinen Cent.“

Geld war schon immer ein wunder Punkt für das jüngste Kind unter elf Geschwistern. Pippen wuchs in bescheidenen Verhältnissen im Dorf Hamburg an der Grenze von Arkansas und Louisiana auf. Die NBA war sein Ticket aus der Armut. Aber bei Abschluss seines zweiten Vertrags bei den Chicago Bulls ließ er sich vom Klub dazu bringen, finanzielle Sicherheit und ein niedrigeres Gehalt zu wählen, statt um höhere Summen zu pokern. Der Grund: Er wollte einen Teil des Geldes für seinen Vater und einen Bruder abzweigen, die beide im Rollstuhl lebten. Bei Investitionen zog er ebenfalls gelegentlich das kürzere Ende.

Vor zwanzig Jahren verspekulierte er sich bei der Anschaffung eines Privatjets, auch beim Wiederverkauf einer Villa in Portland zahlte er drauf. In beiden Fällen verlor er mehrere Millionen Dollar. Nicht zu reden vom Geld, das Berater verprassten, denen er getraut hatte. So mehrten sich Gerüchte, er sei pleite. Falsch, sagte Pippen in einer Zivilklage, die sich gegen Medien richtete, die diese Behauptung in die Welt zu setzen gedachten, und forderte prophylaktisch für jeden Fall eine Million Dollar Schadenersatz.

Seine Attacke gegen Jordan sorgt in Amerika für enormes Echo. Der 56-Jährige hatte stets den Eindruck erweckt, er sei mit der Rollenverteilung – Jordan das Denkmal in Überlebensgröße, er der verdienstvolle Adjutant – gut zurechtgekommen. Nun sehen viele amerikanische Basketball-Experten in der Attacke so etwas wie Majestätsbeleidigung und Missgunst. Nur Jalen Rose, ehemaliger NBA-Profi und mittlerweile Fernsehkommentator, sprang ihm zur Seite. Pippen sei „der am meisten gedisste Superstar aller Zeiten“, seine Qualitäten seien nie ausreichend gewürdigt worden.

Was auf keinen Fall für die NBA gilt. Die stufte ihn schon vor Jahren als einen der 50 besten Basketballer der Geschichte ein. 2010 wurde Pippen in die Hall of Fame aufgenommen. Bei der Gala stand Jordan neben ihm auf der Bühne. Und Pippen lobte ihn als jemand, der das Leben von vielen berührt habe, aber keines so wie seins. „Danke dafür, dass du der beste Mannschaftskamerad warst. Ich werde diese Erfahrung immer wertschätzen.“ Die Uhr mit diesem Immer muss 2021 abgelaufen sein.