Schwimmerin Sarah Wellbrock : Ein Vorbild an Fleiß und Ausdauer

Damals, als Sarah Wellbrock sich noch unter ihrem Mädchennamen Köhler „einen Kindheitstraum“ erfüllte, als sie bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio Bronze über 1500 Meter Freistil gewann, da hatte sie die Schmerzen noch unterdrückt. Die Schultern, durch jahrelange Fließbandarbeit im Schwimmbecken geschädigt, sollten erst nach dem Großereignis eine längere Pause erhalten. Die Diagnose war ernüchternd: Knochenödeme bildeten sich, Schleimbeutel waren entzündet, Sehnen auch angerissen. Nichts, was sich nicht regenerieren würde, wie die Ärzte der Sportlerin der SG Frankfurt mitteilten.

Doch obwohl sich die Jurastudentin danach erst mal ihrem ersten Staatsexamen widmete, das Kachelzählen deutlich reduzierte und sich mit alternativem Training fit hielt, hat sich die mittlerweile 28-Jährige angesichts weiter bestehender Schmerzen jetzt zu einem schweren Entschluss durchgerungen. Ein Jahr vor einer möglichen dritten Olympiateilnahme 2024 in Paris beendet die auf längere Strecken spezialisierte Wassersportlerin ihre erfolgreiche Karriere.

Vielleicht, sagte sie bei einer Videopressekonferenz am Mittwoch, könnte sie das alles auskurieren und dann 2028 bei den Spielen in Los Angeles noch einmal angreifen. Doch diese Zeitspanne erscheint ihr zu lang, die Gesundheit besitze Priorität, und obwohl sie mit ihrem Entschluss emotional noch nicht „ganz fein“ sei, das Feuer in ihr noch brenne, wird Wellbrock ihren Ehrgeiz in Zukunft auf andere Bereiche richten.

Der Vater unterstützte in jeder Hinsicht die sportliche Laufbahn

Nicht nur in Japan, wo sie für den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) die erste olympische Medaille seit den Siegen von Britta Steffen 2008 gewann, war die in Hanau geborene Hessin als nationale Vorschwimmerin unterwegs. Fünf Jahre zuvor in Rio de Janeiro erreichte sie über 800 Meter Freistil als einzige Frau der DSV-Auswahl einen Endlauf. Dazu kamen 2019 Weltmeisterschaftssilber und ein Kurzbahn-Weltrekord über 1500 Meter Freistil sowie Staffel-Gold im Freiwasser und mehrere Europameisterschaftsmedaillen. Über 400, 800 und 1500 Meter Freistil verbesserte Wellbrock mehrmals die deutschen Rekorde und hat sie über die beiden längeren Strecken sowohl auf der Kurz- als auch auf der Langbahn weiterhin inne.

Dass sie sich bestens für diejenigen Herausforderungen im Becken eignet, die besonders viel Fleiß erfordern, hatte das in Bruchköbel aufgewachsene Talent früh bewiesen. Als 15-Jährige gewann sie auf nationaler Ebene zwei Silbermedaillen bei den Großen. Der Vater unterstützte in jeder Hinsicht die sportliche Laufbahn seiner Tochter, die unter ihm auch im Tischtennis Qualitäten bewies. Er ließ Sarah erst ins Internat am Stützpunkt und nach ihrem Abitur 2014 weiter nach Heidelberg ziehen, wo sie sich in der Gruppe von Michael Spiekermann ein besser zu ihren sportlichen Schwerpunkten passendes Umfeld versprach.

Seit 2018 kraulte Wellbrock, obwohl weiter für Frankfurt startend, beim jetzigen Bundestrainer Bernd Berkhahn in Magdeburg. Neben „neuen Reizen“, die sie sich in dessen erfolgreicher Langstrecken-Truppe versprach und zu spüren bekam, denn ihre gesamte Technik wurde umgemodelt, war die Beziehung zu Tokio-Olympiasieger Florian Wellbrock ausschlaggebend dafür. Seit Dezember 2021 sind die beiden deutschen Vorzeigeschwimmer miteinander verheiratet.

Wellbrock will auch dem Sport treu bleiben

Neben ihrer beeindruckenden Zielstrebigkeit, dem offenbar kompromisslosen Willen, alles dem Spitzensport unterzuordnen, absolvierte die 35-malige deutsche Meisterin ein anspruchsvolles Studium der Rechtswissenschaften. Zudem setzte sie sich als Athletensprecherin offensiv für ihre Kollegen ein. Im eigenen Fall blieb sie bei Diskussionen um Qualifikationsregeln für Großereignisse eher cool und gab die Antwort im Becken. So wie 2017, als sie im April die WM-Norm über 800 Meter Freistil unterboten hatte, bei den deutschen Meisterschaften jedoch darüber blieb und nicht für das Großereignis in Budapest berücksichtigt wurde.

Kurz darauf brach Wellbrock bei Weltcup-Meetings gleich zwei deutsche Kurzbahn-Rekorde, darunter die damals 30 Jahre alte Bestzeit von Astrid Strauß über 400 Meter Freistil, sicherte sich einmal Gold und zweimal Silber bei der Universiade und sprang in letzter Minute auf den Zug zur Kurzbahn-EM in Kopenhagen, wo sie einmal Gold und einmal Silber aus dem Wasser fischte. Danach sollte der DSV nicht mehr an ihr vorbeikommen.

Für die Zukunft hat Sarah Wellbrock sich viel vorgenommen: das zweite Staatsexamen in Rechtswissenschaften und eine Promotion, dazu eine Ausbildung als Mediatorin, und auch ihrem Sport will sie in irgendeiner Funktion treu bleiben. Was sich bei anderen anhören könnte, als hätten sie sich zu viel vorgenommen: Bei einer so ausdauernden Powerfrau wie Sarah Wellbrock klingt das alles realistisch.