Schwimmerin Anna Elendt : Plötzlich ist der schöne Traum zum Greifen nahe

In Berlin will Schwimmerin Anna Elendt über 100 Meter Brust das Olympiaticket für Tokio lösen. In Amerika machte die 19-Jährige aus Hessen neue Erfahrungen.

Die Sprachmelodie erzählt, wo Anna Elendt jetzt lebt. Im vergangenen Sommer war die Schwimmerin aus ihrer hessischen Heimat an die Universität in Austin im amerikanischen Bundesstaat Texas umgesiedelt. In ein System, das, wie sie selbst sagt, die Sportler „auf einem Silbertablett trägt“. Das Amerikanische hat die 19-Jährige schon hörbar geprägt. Jetzt ist die Studentin für eine Woche nach Deutschland zurückgekommen, um das zu tun, was sie liebt: „Mich zu battlen.“

Wissen war nie wertvoller Vertrauen Sie auf unsere fundierte Corona-Berichterstattung und sichern Sie sich mit F+ 30 Tage freien Zugriff auf FAZ.NET. JETZT F+ KOSTENLOS SICHERN

An diesem Freitag (ab 10.00 Uhr) wird die für die SG Frankfurt startende Brustspezialistin bei der Olympia-Qualifikation in Berlin ins Becken springen. Die Lockerheit, die die junge Frau aus Dreieich-Götzenhain früh als Wettkampftyp auszeichnete, paart sich dabei mit gestärktem Selbstbewusstsein. Das Ticket nach Tokio, vor Jahresfrist kaum mehr als ein schöner Traum, scheint erreichbar zu sein.

Für einen Einzelstart in Japan müsste im Vor- oder Endlauf der deutsche Rekord über 100 Meter Brust von 1:07,01 Minuten fallen. Das traut sich Anna Elendt, deren Bestmarke bei 1:07,50 steht, ebenso zu wie im alternativen Showdown um einen Staffelplatz gegen die Konkurrenz im Finale die Hände zuerst am Anschlag zu haben.

Nahe dran an den Spielen

Natürlich müsse dafür „alles passen“. Sich Druck zu machen, wäre fehl am Platz. Sollte es mit der Reise nach Asien nicht klappen, würde die ehemalige Athletin des DSW Darmstadt wahrscheinlich im Mai zu den Europameisterschaften nach Budapest fahren. Dort sollen, mit Ausnahme der Medaillenanwärter wie ihr Klubkollege und ehemalige Weltmeister Marco Koch, die Olympiakandidaten des Deutschen Schwimm-Verbandes nicht starten.

Erfahrungen mit internationalen Großereignissen hat Anna Elendt schon. Als deutsche Doppelmeisterin bei den Welttitelkämpfen 2019 in der südkoreanischen Stadt Gwangju dabei, überraschte die Debütantin über 50 Meter Brust mit dem Finaleinzug und einem siebten Platz. Wenige Monate später, beim Weltcup in Berlin, prangte ihr Foto auf allen Akkreditierungen. Auf die „komische“ Situation reagierte das neue Gesicht des DSV mit einem ersten Seriensieg.

Nahe dran an den Spielen 2021 sah das Talent, dem sein ehemaliger Trainer Alexander Kreisel größtes Potential bescheinigte, sich trotzdem erst im November. Bei den US Open verbesserte Anna Elendt über 100 Meter Brust ihre bis dahin geltende Bestzeit um mehr als eine halbe Sekunde. „Ich hätte nicht gedacht, dass sich die Veränderungen so schnell auswirken würden“, sagt sie.

In ihrer sportlichen Wahlheimat genießt die Stipendiatin optimale Bedingungen: Vom Wohnheim auf dem Campus, wo sie das Zimmer mit einer Schwimmkollegin teilt, sind es nur vier Minuten Gehzeit zum Becken oder Kraftraum. Die Sportler haben eine eigene Mensa, in der es „richtig gutes und gesundes Essen gibt“. Durch die intensive medizinische Betreuung hat Anna Elendt ihre Knieprobleme bestens im Griff.

„Muss mehr ins Gleiten kommen“

20 Schwimmerinnen, die alle genauso motiviert sind wie sie selbst, dazu die Sonne am Himmel und am Beckenrand Musik – das pusht Anna Elendt in jedem Training zu 100 Prozent. In puncto Technik gab es für den Neuzugang eine Überraschung. „Ich dachte immer, mein Bruststil sei ganz okay“, sagt sie. Vor Ort vermittelte ihr Trainerin Carol Capitani, die einst Rebecca Soni zu Olympiasiegen coachte, einen anderen Rhythmus von Armzug und Beinschlag.

„Vorher habe ich die beiden Bewegungen fast gleichzeitig gemacht.“ Indem sie sie auseinanderziehe, könne sie „mit weniger Aufwand schneller sein“. Auch an Tauchzug und Wenden arbeitete Anna Elendt. Veränderungen, die notwendig waren, um die schnellkräftige Athletin, die ihre größten Erfolge bislang über die nicht-olympischen 50 Meter Brust bejubelte, über die doppelt so lange Strecke stärker zu machen. „Ich muss für 100 Meter mehr ins Gleiten kommen“, sagt sie.

Mehr zum Thema 1/

In der Uni, an der die Abiturientin im Online-Unterricht erst mal nur die für alle verpflichtenden Kurse zu amerikanischer Geschichte und dem politischen System belegt hat, leisten Tutoren individuelle Unterstützung. Ein Essay auf Englisch zu schreiben, davor hatte sie vorher viel Respekt. „Ich dachte, das wird mir vielleicht alles zu viel.“

Doch jeder Bereich wird professionell betrieben. Auch der Umgang mit dem Coronavirus. An sämtlichen Eingängen zu Gebäuden werden automatisch die Körpertemperatur gemessen und das Gesicht nach einer Maske abgescannt. Die Schwimmerinnen werden einmal pro Woche getestet und bilden eine eigene Blase.

Auch ihre erste Impfung hat Anna Elendt schon hinter sich. „Die zweite wäre jetzt gewesen.“ Die musste sie verschieben. Am Sonntag kam sie in ihrer Heimat an, um sich bei Landestrainerin Shila Sheth, die mit dem Trainerteam in den Vereinigten Staaten ständig in enger Verbindung steht, auf die entscheidenden Momente in Berlin vorzubereiten. Am Montag wird Elendt wieder zurückfliegen – mit oder ohne Olympiaticket.