Plötzlich sind sie ziemlich glänzend, die Aussichten auf Olympia. Als Florian Wellbrock am Dienstag im südkoreanischen Yeosu Weltmeister im 10-Kilometer-Wettbewerb der Freiwasserschwimmer wird, in seinem Sog sein Magdeburger Teamkollege Rob Muffels Dritter, da geht ein verheißungsvoller Stern auf für den Deutschen Schwimm-Verband (DSV). Plötzlich ist da ein deutscher Schwimmer, der ganz realistische Chancen hat, Olympiasieger zu werden in Tokio im kommenden Jahr. Das gab es seit Jahrzehnten nicht, genau genommen noch gar nicht im wiedervereinigten Deutschland. Der letzte Mann, der in einem olympischen Rennen als Sieger anschlug, war Michael Groß, 1988 in Seoul. Dagmar Hase 1992 in Barcelona und Britta Steffen in Peking wurden Olympiasiegerinnen, aber zuletzt, in London 2012 und Rio de Janeiro 2016, gewannen Männer wie Frauen nichts, aber auch gar nichts. Stattdessen endeten die Wettbewerbe für sie häufig in Vor- und Zwischenläufen.

Das werden spannende zwölf Monate für den 21 Jahre alten Wellbrock, der nun in der zweiten Woche der Schwimm-WM durchaus aussichtsreich in die Langstreckenwettbewerbe der Beckenschwimmer in Gwangju startet, über 1500 Meter und die nichtolympischen 800 Meter.