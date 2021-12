Das Jahr 2021 : „Wir haben beide nur geheult“

Mir sind zwei Momente aus Tokio besonders in Erinnerung geblieben. Unmittelbar nach dem Zehn-Kilometer-Freiwasserrennen saß ich mit meinem Teamkollegen Rob Muffels weinend auf der Bank. Wir hatten die Saison hinter uns. Ich war Olympiasieger. Ich hatte mir einen Kindheitstraum erfüllt. Und er hatte sein Rennen ein bisschen verbockt. Rob war Elfter geworden, ich hatte mit relativ großem Vorsprung gewonnen.

Ich hatte die ersten Interviews schon durch, als er ins Ziel kam. Eine Viertelstunde später haben wir uns, in dem Bereich, in dem wir uns umziehen konnten und uns vor dem Rennen warm gemacht hatten, das erste Mal wiedergesehen, eben auf einer Bank, die dort stand. In dem Moment war das für uns beide ein bisschen too much. Wir waren von unseren Gefühlen überfordert. Wir haben gar nicht gesprochen, wir haben beide nur wie die Schlosshunde geheult. Das war es eigentlich auch.

Aber diese Situation hat sich so eingebrannt, dass ich sie nie vergessen werde. Abends haben wir dann direkt noch mal über die Situation gesprochen. Um das zu verarbeiten. Es ist wichtig, dass man mit ein paar guten Freunden über seine Gefühle spricht. Es hört sich so dramatisch an, wenn ich jetzt sage, dass wir das aufgearbeitet haben, aber ich wollte natürlich wissen, was bei ihm emotional los war und ihm durch den Kopf gegangen war.

Deshalb haben wir direkt darüber gesprochen. Und klar, die Siegerehrung werde ich natürlich auch nicht vergessen. Ich sage ja: ein Kindheitstraum – auch wenn ich mit 14 oder 15 Jahren bestimmt nicht gesagt habe, ich bin Florian Wellbrock, ich werde Olympiasieger.

Aufgezeichnet von Christoph Becker.