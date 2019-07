Ärger bei Schwimm-WM : „Das ist eine Frechheit, ein Schlag ins Gesicht“

Mit deutlichen Worten hat Freistilschwimmer Jacob Heidtmann seinen Unmut über die WM-Starts des unter Doping-Verdacht stehenden Chinesen Sun Yang zum Ausdruck gebracht. „Dass der hier schwimmt, ist eine Frechheit für alle sauberen Athleten, für jeden, der für den sauberen Sport einsteht“, sagte Heidtmann am Montag im südkoreanischen Gwangju. Er ist einer von zwei Athletensprechern der deutschen Schwimmer. „Das ist ein Schlag ins Gesicht und ich hoffe, dass jetzt das Zeichen ausreicht, damit der Weltverband allgemein einsieht, dass der nie wieder auf so einer Bühne stehen darf eigentlich“, sagte Heidtmann.

Sun Yang hatte am Vortag den Titel über 400 Meter Freistil gewonnen. Über 200 Meter trat er ebenfalls an und qualifizierte sich – anders als Heidtmann und der zweite deutsche Starter Poul Zellmann – locker für das Halbfinale am Nachmittag (MESZ).

Nach Sun Yangs Titel hatte der zweitplazierte Australier Mack Horton demonstrativ sein Missfallen zum Ausdruck gebracht. Der 23-Jährige verweigerte dem umstrittenen Schwimmer den Handschlag, boykottierte bei der Nationalhymne seinen Platz auf dem Podium und hielt beim Foto der Medaillengewinner reichlich Abstand. „Ich bin froh, dass endlich mal jemand ein Zeichen gesetzt hat“, sagte Heidtmann. Sun Yangs Sieg wühlte auch Heidtmann auf: „Mich hat's sau geärgert. Ich darf mich damit eigentlich gar nicht beschäftigen, weil das macht einen so fertig. Aber natürlich: Es frisst alle im Team an und alle waren froh, dass endlich mal ein Zeichen gesetzt wurde.“

Bei einer unangekündigten Doping-Kontrolle im September 2018 in China war laut Medienberichten eine Probe mit Sun Yangs Blut mit einem Hammer zertrümmert worden. Der 27 Jahre alte Schwimmer soll daran direkt beteiligt gewesen sein, lautet der Vorwurf. Die Fina hatte ihn allerdings vom Betrugsverdacht freigesprochen. Die Welt-Anti-Doping-Agentur Wada legte Berufung gegen die Fina-Entscheidung ein. Der Fall soll allerdings erst im September vor dem Internationalen Sportgerichtshof Cas verhandelt werden. Sun Yang war bereits 2014 wegen Dopings für drei Monate gesperrt gewesen.

Freistilschwimmerin Sarah Köhler erreichte derweil mit einem deutschen Rekord souverän das WM-Finale über 1500 Meter. Die 25-Jährige schlug am Montag nach 15:54,08 Minuten an und war damit die Drittschnellste der Vorläufe. Die beste Zeit schwamm erwartungsgemäß die Amerikanerin Katie Ledecky, die auch im Finale am Dienstag (ab 13.00 Uhr MESZ) als Favoritin an den Start geht. Köhler unterbot ihre eigene nationale Bestmarke aus dem vergangenen Jahr um fast vier Sekunden.

Wie ihr Freund Florian Wellbrock hat Köhler bei diesen Weltmeisterschaften schon eine Goldmedaille gewonnen und ist mit Rückenwind zu den Beckenrennen nach Gwangju gereist. In der vergangenen Woche siegte sie mit der 4 x 1,25 Kilometer Staffel im Freiwasser in der Hafenstadt Yeosu. Wellbrock hatte sich im Einzel über zehn Kilometer den Titel gesichert.

Rückenschwimmer Christian Diener verpasste indes das Halbfinale über 100 Meter klar. Der 26-Jährige schlug nach 54,68 Sekunden an und belegte im Vorlauf nur den 25. Platz. „Das Ziel war bei mir, unter eine 54 zu schwimmen und das war ja weit daneben“, sagte Diener enttäuscht zu seiner Zeit. „Das ist echt traurig, dass es so schlecht war jetzt am Anfang.“ Er müsse das Rennen jetzt abhaken. Diener will auch noch über die doppelte Distanz und in der 4 x 100 Meter Lagen-Staffel starten.