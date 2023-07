Dauerschwimmer Lukas Märtens spricht im Interview über sein kräftezehrendes Programm bei der Schwimm-WM in Japan, die perfekte Pace über 400 Meter – und wieso Wasser so unterschiedlich sein kann.

Herr Märtens, können Sie mal erzählen, über welche Strecken Sie bei der Weltmeisterschaft in Fukuoka ab Sonntag an den Start gehen?

Ich fange mal chronologisch an. Es beginnt mit den 400 Metern am ersten Tag. Am zweiten Tag sind die 200 Meter. Am dritten Tag sind die 800 Meter und, je nachdem, auch das 200-Kraul-Finale. Nach den 800 Metern wäre die Staffel, das ist meiner Meinung nach am fünften Tag.

Aha.

Ja, und am sechsten Tag sind dann die 1500 Meter.