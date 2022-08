Italienische Fahrerin verletzt : Schwerer Sturz überschattet Bahnrad-EM

Bei den Bahnrad-Europameisterschaften in München ist es im Ausscheidungsfahren der Frauen zu einem schweren Massensturz gekommen. In der steilen Kurve nach der Zielgeraden kollidierten am Samstag mehrere Fahrerinnen und kamen zu Fall. Während die meisten Sportlerinnen nach einer kurzen Behandlung wieder aufstehen konnten, musste Weltmeisterin Letizia Paternoster aus Italien lange medizinisch versorgt werden. Die 23-Jährige wurde anschließend auf einer Trage aus der Halle gebracht. Über ihren Gesundheitszustand gab es zunächst keine Informationen.

Das Rennen war für die Erstversorgung und für Reparaturen an der Bahn unterbrochen. Zuvor hatte es bereits einen Sturz mit mehreren Beteiligten gegeben. Dieser verlief allerdings glimpflich. Alle Fahrerinnen konnten selbständig das Holzoval verlassen. Die Irin Alice Sharpe war in beide Stürze verwickelt, nahm aber bei beiden Neustarts das Rennen jeweils wieder auf. Beim Ausscheidungsfahren muss alle zwei Runden die Letzte des Feldes das Rennen verlassen.

Deutsche Medaillen bei EM

Die deutschen Bahnrad-Asse trumpfen bei der Heim-EM in München unterdessen groß auf. Die Athletinnen und Athleten des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) gewannen am Samstag Gold in beiden Rennen der Einerverfolgung sowie im 500-Meter-Zeitfahren. Nach zwei Wettkampftagen hat der Verband bereits fünf Goldmedaillen auf dem Konto. Zum Auftakt am Freitag waren die Teamsprinterinnen sowie der Vierer der Frauen erfolgreich gewesen. Abgerundet wurde das starke Ergebnis am Samstag durch Silber von Olympiasiegerin Brennauer (Einerverfolgung) und Moritz Malcharek (Scratch). Pauline Grabosch wurde Fünfte im 500-Meter-Zeitfahren.

Ganz besonders im Fokus stand Brennauer, die Überraschungs-Europameisterin Kröger bei ihrem Abschied ein wenig die Show stahl. Die 34-jährige Brennauer beendet im München ihre Laufbahn, in der Einerverfolgung startete sie letztmals auf der Bahn – und sorgte für einen emotionalen Schlusspunkt. „Ein ganz großes Chaos geht in meinem Kopf vor“, sagte sie anschließend im ZDF: „Ich freue mich über einen super Wettkampf, klar, ich hätte gern gewonnen.“

Denn ein letzter Titel wurde es nicht: Die Weltmeisterin musste sich im deutschen Finale geschlagen geben. Brennauer (3:23,566 Minuten) lag am Ende über eine Sekunde hinter Kröger, der „Zugmaschine“ des Vierers (3:22,469). Frust über den verpassten Titel gab es nicht. Die langjährigen Weggefährten herzten sich nach dem Rennen, Brennauer kämpfte mit Abschiedstränen. „Es war so schön, sie eben zu umarmen“, sagte Kröger: „Ein schlechtes Gewissen muss man bei Lisa nicht haben. Sie hat es einfach genossen.“

Mehr zum Thema 1/

Sprint-Star Hinze war von ihrer Dominanz auf der Kurzdistanz derweil selbst überrascht. „Ich bin eigentlich eher aus Spaß an den Start gegangen, sonst fahre ich diese Disziplin ja nicht“, sagte die 24-Jährige aus Cottbus nach dem Sieg im 500-Meter-Zeitfahren. Gegen Hinze waren ihre Teamsprint-Kollegin und die internationale Konkurrenz chancenlos. In deutschem Rekord von 32,668 Sekunden siegte sie mit mehr als sieben Zehntelsekunden Vorsprung auf die Ukrainerin Olena Starikowa. „Das hätte ich nie gedacht heute Früh“, sagte Hinze. Es dürfte nicht ihr letzter Auftritt auf dem Podium gewesen sein: Im Sprint und Keirin zählt Hinze zu den Favoritinnen.

Zum Favoriten mauserte sich Nicolas Heinrich spätestens mit seiner Qualifikations-Bestzeit in der Einerverfolgung. Im Finale um Gold wiederholte der 20-Jährige aus Zwickau seine starke Leistung: In 4:09,320 Minuten verwies Heinrich den Italiener Davide Plebani (+3,604) auf Platz zwei. „Es ist unbeschreiblich. Es war für mich ein perfekter Tag, anders kann ich es nicht sagen“, sagte Heinrich.