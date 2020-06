Amerikas Sport und der Protest : Schweigen ist zu wenig

Eigentlich wäre der 27 Jahre alte Rotschopf ein ideales Aushängeschild für den Sportsgeist, den man in Amerika so gern propagiert. Der Florettfechter Race Imboden gehört zu den Besten in der Welt in einer der klassischen Disziplinen der olympischen Bewegung. Er sieht so gut aus, dass er seinen Lebensunterhalt als Fotomodell verdient. Und er demonstriert immer wieder, dass er mit einem Kopf durch die Welt marschiert, in dem sehr viele kluge Gedanken kreisen.

Vor einem Jahr bei den Panamerikanischen Spielen in Lima wurde das besonders deutlich: Da sah er nach dem Gewinn der Bronzemedaille mit der Mannschaft in der Siegerehrung die Gelegenheit zu einem stummen Protest nach dem Vorbild seines Landsmanns Colin Kaepernick. Mit seinem symbolischen Kniefall wandte er sich gegen die „mannigfachen Defizite“ der Vereinigten Staaten, die „ich so wert und lieb halte“.

Auf seiner „langen Liste“ an Beschwerden und Unbehagen ganz oben: die mangelhaften Waffengesetze, die Misshandlung von Einwanderern und „ein Präsident, der Hass verbreitet“. Die Reaktion des Nationalen Olympischen Komitees fiel entsprechend aus. Man verhängte gegen Imboden eine einjährige Sperre, aber setzte sie zur Bewährung aus. Gleichzeitig drohte Sarah Hirshland, die erst 2018 den Posten der Geschäftsführerin der einflussreichen Dachorganisation übernommen hatte, etwaigen Imitatoren damit, dass sie sich mehr als nur eine Verwarnung einhandeln würden. Athleten-Protest im „Land der Freien und der Heimat der Tapferen“, wie es der Text der Nationalhymne beschreibt, ist nicht erwünscht.

Schizophrenie im Denken der Sportfunktionäre

Weshalb nicht ganz klar ist, was Hirshland meinte, als sie sich am Dienstag mit einem Brief an Amerikas Olympia-Sportler wandte, nachdem der Tod des Afroamerikaners George Floyd landesweite Protestaktionen ausgelöst hatte. Eine Woge, die auch Sportler motiviert hat, sich mit den gesellschaftlichen Problemen des Landes auseinanderzusetzen. „Wir können erkennen, dass Apathie und Gleichgültigkeit keine Lösungen sind“, schrieb Hirshland und kündigte gleichzeitig vollmundig ein neues Rollenverständnis an.

Angesichts der offenen Unterdrückung von Minderheiten, der Polizeibrutalität gegenüber schwarzen Amerikanern und des landesweiten massiven Protests, wolle man „Fürsprecher sein und handeln“. Man stehe auf der Seite all jener, die „Gleichberechtigung verlangen“ und auf dieses Ziel hinarbeiteten. Offensichtlich aber nicht auf der Seite von Race Imboden. Sein Name tauchte in diesem Zusammenhang nicht auf.

Die Schizophrenie im Denken der Sportfunktionäre ist nichts Neues. 50 Jahre, nachdem die beiden Sprinter Tommie Smith und John Carlos bei den Olympischen Spielen ihre Fäuste zum Black- Power-Protest erhoben und dafür geächtet wurden, gelten die beiden sogar als Vorzeigefiguren der konsequent durchkommerzialisierten Sportmaschinerie, die von Medaillenfixierung und Leistungsoptimierung lebt. Aber am Status quo hat sich nichts geändert.Imboden hat gelernt, den Wortschwall der Funktionäre zu ignorieren. Denn der sorgt regelmäßig dafür, die wichtigen Wortmeldungen im politischen Diskurs rund um Rassismus in den Vereinigten Staaten zu ersticken. „Ich bin ein weißer, privilegierter Mann“, sagte er in einem Video auf Twitter. Und zwar einer, der nicht die Absicht habe, sich in einer Zeit in den Vordergrund zu spielen, in der es vor allem darum gehe, schwarzen Amerikanern eine Stimme zu geben und ihnen zuzuhören. „Wir müssen verstehen, dass wir nicht verstehen. Wir müssen aufstehen, aber gleichzeitig einen Schritt zurücktreten.“

Der Wunsch danach, den Betroffenen den öffentlichen Raum zu geben, um die alltägliche, mal offene, mal verkappte Diskriminierung von Minderheiten zu dokumentieren, liegt offensichtlich nicht im Interesse des organisierten Sports. Typisch die Stellungnahme der National Football League vom Wochenende. Obwohl die überwiegende Mehrheit der Spieler als dunkelhäutige Amerikaner Erfahrung mit Erniedrigung und Herabwürdigung hat, kam die offizielle Erklärung ganz ohne solch simple Worte wie „Polizei“, „schwarz“ oder „Rassismus“ aus. Anstelle dessen: Beschönigungen und Wohlfühl-Vokabeln aus einem Leitfaden für Marketingjargon, und trotz eines Bekenntnisses zu „dringendem Handlungsbedarf“ kein Satz zu Quarterback Colin Kaepernick, der seit 2017 von keinem der 32 Teams ein Angebot zum Vorstellungsgespräch erhalten hat. NFL-Commissioner Roger Goodell weiß, warum: Kein Klub-Besitzer sei bereit gewesen, „sein Geschäft wegen eines solchen Themas einem Risiko auszusetzen“.