Football in Schwäbisch Hall : Ein NFL-Star im Namen des Einhorns

Die Geschichte, die Nick Alfieri erzählt, ist voller Widersprüche. Das fängt bei den Namen an. Sie spielt in Schwäbisch Hall, mitten in der baden-württembergischen Provinz, wo sie stolz darauf sind, ein bisschen eigen zu sein in ihrer kleinen Stadt, die früher eine Königsstadt der Staufer war, und sie handelt von Einhörnern. Auf Englisch heißen Einhörner „Unicorns“, und so haben sie hier ihre Footballmannschaft genannt, die es schon seit Anfang der Achtziger gibt und die heute zum Besten gehört, was diese Sportart in Deutschland zu bieten hat.

Dann taucht in Alfieris Geschichte noch Christian McCaffrey auf, der ein Star in dieser Welt des Football ist, nicht aber nur im zuweilen amateurhaft strukturierten Football-Deutschland, sondern da, wo der Sport herkommt und jedes Jahr Hunderte Millionen Menschen begeistert. McCaffrey spielt für die Carolina Panthers in der nordamerikanischen National Football League (NFL), hat im Alter von 26 Jahren schon mehr als 53 Millionen Dollar (etwa 55 Millionen Euro) verdient und gehört zum Besten, was die NFL zu bieten hat.