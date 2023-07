Aktualisiert am

Fahnenträger Yannis Fischer hat dem Deutschen Behindertensportverband bei der Para-Weltmeisterschaft der Leichtathleten überraschend die zweite Goldmedaille beschert. Der 1,28 Meter große Kugelstoßer gewann in der Klasse der kleinsten Kleinwüchsigen die Konkurrenz mit 11,43 Metern. Bei den Paralympics im Vorjahr in Tokio hatte der 21-Jährige aus Singen, der das deutsche Team bei der Eröffnungsfeier in Paris ins Stadion geführt hatte, noch Rang sechs belegt.

Fischer trainiert beim VfB Stuttgart gemeinsam mit Paralympicssieger Niko Kappel, der am Mittwochmorgen in der Klasse der größeren Kleinwüchsigen bis 1,45 Meter Körpergröße antritt. Am Vorabend hatte Weitspringer Léon Schäfer die erste Goldmedaille für den DBS geholt.

Schäfer springt Weltrekord

Der 26 Jahre alte Leverkusener gewann im Weitsprung der Unterschenkel-Amputierten mit 7,25 Metern und verbesserte seine eigenen Weltrekord im letzten Sprung um einen Zentimeter. Der Berliner Ali Lacin wurde mit 6,29 Metern Fünfter.

„Ich habe sicher noch mehr drin“, sagte Schäfer: „Aber Hauptsache, ich habe mir das Ding gesichert und den neuen Weltrekord, wenn auch nur mit einem Zentimeter. Aber die Goldene schmeckt schon sehr gut.“ Er habe „in der Vorbereitung nach dem Kreuzbandanriss durchgeackert und keine halben Sachen gemacht“, sagte er: „Ich habe Schweiß, Tränen und Schmerzen investiert. Aber ich wusste: Ich werde das heute hier gewinnen.“

Für Schäfer war es der zweite WM-Titel nach seinem Triumph 2019 in Dubai. Bei den Paralympics 2021 in Tokio hatte sich der in Burgwedel geborene Athlet mit Silber begnügen müssen. Schäfer galt einst als großes Fußballtalent und wurde vom DFB gesichtet, ehe ihm nach einer Knochenkrebserkrankung der rechte Unterschenkel samt Knie amputiert werden musste.

Schäfer, der mit schwarzem Kopftuch sprang, stand nach zwei ungültigen Versuchen mächtig unter Druck, verhinderte mit einem Sicherheits-Sprung auf 6,52 Meter aber das Vorrunden-Aus. Mit 6,95 Metern rückte er mit dem vierten Sprung auf Rang zwei vor, im letzten Sprung flog er dann zum Sieg.

Nach der Abi-Feier zur WM

Am Montagmorgen hatte die Singenerin Merle Menje als Fünfte im Rollstuhl-Rennen über 5000 Meter einen deutschen Startplatz für die Paralympics knapp verpasst. Die Vorbereitung der 19-Jährigen, die noch auf drei weiteren Strecken an den Start gehen wird, war aber kurios.

In der Vorwoche schrieb sie noch zwei Klausuren, sieben Stunden nach der Abi-Feier fuhr sie los nach Paris. „Es ist eine total verrückte Woche“, sagte die zweimalige Europameisterin: „Ich bin froh, dass die Schule rum ist und ich mich auf den Sport konzentrieren kann.“