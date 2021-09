Comedy mit Schachweltmeister : Magnus Carlsen macht auf lustig

Magnus Carlsen on Tour – hier vor einiger Zeit in Pamplona Bild: Imago

Welcher Schachspieler erzählt die besten Witze? Magnus Carlsen hat diese Frage einmal mit „ich“ beantwortet und hinterhergeschickt: „Das war jetzt übrigens ein Witz.“ Man darf ihm viel glauben, aber nicht alles. Wenn es um Humor geht, ist der Schachweltmeister sehr von sich überzeugt. So überzeugt, dass er sich, als er hörte, dass das aus Japan stammende Comedy-Format „Last One Laughing“ in Norwegen adaptiert wird, um eine Rolle bewarb. „Ikke lov å le på hytta“ heißt die Produktion. Auf Deutsch: Nicht lachen in der Hütte!

Zum vergangenen Wochenende ist sie auf VGTV, dem Streamingdienst des Medienkonzerns Schibsted, angelaufen. Nun staunen die Norweger darüber, wie sich ihr Sportler des Jahres 2013 gegen Kabarettisten, Influencer und die einstige Handballweltmeisterin Mia Hundvin schlägt. Ihre Aufgabe lautet, die anderen elf Hüttengäste zum Lachen zu bringen und dabei selbst ernst zu bleiben.