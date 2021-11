Deutsche Schachspielerin Pähtz : Großmeister – na und?

Elisabeth Pähtz wird Großmeister – als erste deutsche Schachspielerin und als vierzigste Frau auf der Welt. Ganze fünf Jahre trennte sie nur ein erstklassiges Resultat davon, den höchsten vom Weltschachbund FIDE auf Lebenszeit verliehenen Titel zu bekommen. Bei der WM-Vorausscheidung in Riga hat sie schließlich als Zweitplatzierte zehn höher eingestufte Konkurrentinnen hinter sich gelassen und die fehlende dritte Norm erspielt.

Kaum aus der lettischen Hauptstadt zurück in Berlin angekommen, sagt die Deutsche etwas Überraschendes: „Der Titel ist mir gar nicht so wichtig. Die Norm hätte ich ja auch später noch erfüllen können. Selbst wenn ich mein Leben lang Internationaler Meister geblieben wäre, hätte mich das nicht traurig gemacht.“ Erfolge wie der zweite Platz in einem so hochrangigen Feld zählen für sie mehr, sagt Pähtz. Außerdem bedeuten die 15.250 Dollar das zweithöchste Preisgeld ihrer Karriere.