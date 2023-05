Im Moment des Triumphs vergräbt Ding Liren seinen Kopf in der linken Hand. Endlich findet er die Kraft, vom Brett aufzustehen, doch der Kopf bleibt gesenkt. Die Gesten und Phrasen eines Siegers scheinen dem schmächtigen, 30 Jahre alten Chinesen fremd. Auf die Frage, wie er sich fühlt, erwidert er später: „Erleichtert.“

Was Schach ihm bedeutet? „Manchmal dachte ich, ich bin schachsüchtig, weil ich in Zeiten ohne Turniere nicht so glücklich war und Mühe hatte, andere Hobbys zu finden, die mich glücklich machen.“ Seit wann er davon träumte, Schachweltmeister zu werden? Davon habe er nie geträumt. „Einmal will ich der Spieler werden, der am besten spielt, und es ist nicht so wichtig, Weltmeister zu werden.“