Eine halbe Stunde sinniert der Chinese Ding Liren über seinen nächsten Zug. Der Russe Jan Nepomnjaschtschi kontert. Wer die WM gewinnt, bleibt weiterhin offen. Doch was ist der Titel überhaupt noch wert?

Ding Liren denkt über den nächsten Zug nach.

Bei der Schach-WM in der kasachischen Hauptstadt Astana steht es nach einem ruhigen Remis 2:1 für Jan Nepomnjaschtschi. Anders als in den ersten beiden Partien gelang es dem Russen trotz des Vorteils der weißen Figuren nicht, Ding Liren ernsthaft unter Druck zu setzen. Angeschlagen wirkt der Chinese immer noch.

Mit einem überflüssig wirkenden und auf hohem Niveau noch nie gespielten Randbauernschritt im vierten Zug eines Damengambits hatte er am Montag Nepomnjaschtschi aus dessen Vorbereitung locken wollen. Die Idee stammte von seinem ungarischen Sekundanten Richárd Rapport, einem Querdenker unter den Schachgrößen.

Hektisch das Hotel gewechselt

Doch als Ding für seinen zwölften Zug eine halbe Stunde grübelte, entging ihm eine dynamische Antwort seines Gegners. Nepomnjaschtschi brachte noch einige weitere, sein Selbstbewusstsein stärkende, Kraftzüge an. Nach zwanzig Zügen stand Ding klar vor Augen, dass er seine erste Weißpartie in den Sand gesetzt hatte.

Der 30 Jahre alte Chinese hatte schon vor Matchbeginn durchblicken lassen, dass seine Nerven gerade verrückt spielen. Kurzfristig wechselte er das Hotel, in dem er seinem Gegner oder dessen Teammitgliedern jederzeit hätte begegnen können.

Dass Zweikämpfe nach anderen Gesetzen funktionieren und ihm die Erfahrung fehlt, es mit nur einem Gegner statt vielen zu tun zu haben, ahnte Ding schon. „Acht oder tausend ist nicht so ein großer Unterschied wie acht oder zwei. Die Schach-WM ist anders als jedes andere Turnier“, sagte er der „Zeit“. Außerdem ist die Aufmerksamkeit ungleich größer als sonst im Schach. Sie fokussiert auf eine einzige Partie und die Frage, wie sich der Novize schlägt.

In ihrem ersten WM-Kampf waren schon andere gleich mal unter die Räder gekommen: Bobby Fischer verlor 1972 gegen Boris Spasski die Auftaktpartie, weil er sich aus mysteriösen Motiven seinen Läufer einsperren ließ. Wesselin Topalow verlor 2006 gegen Wladimir Kramnik sogar die ersten zwei Partien, weil er, als seine Vorteile dahin waren, nicht auf ein Spiel auf Remis umschalten wollte.

Garri Kasparow lag 1984 gegen Anatoli Karpow nach neun Spielen schon 0:4 zurück, bevor er sich darauf verlegte, möglichst nicht mehr zu verlieren. Sechs Gewinnpartien waren damals zum Sieg nötig, doch ihr Duell wurde nach 48 Partien und fünf Monaten ohne Sieger abgebrochen. Das Wiederholungsmatch wurde daraufhin auf 24 Partien begrenzt. Inzwischen geht ein WM-Kampf über maximal 14 Partien, und im Fall eines 7:7 wird mit verkürzter Bedenkzeit gestochen.

Wohlkalkulierte Risiken

In Zweikämpfen ist es wichtig, nicht zu verlieren und möglichst nur wohlkalkulierte Risiken einzugehen. Das führt in der Regel zu mehr Sicherheitsschach und erfordert eine monatelange Vorbereitung. Magnus Carlsen war davon so angewidert, dass er sich nach fünf gewonnenen WM-Kämpfen keinen weiteren antun wollte und auf den Titel und im Gewinnfall 1,2 Millionen Euro Preisgeld verzichtet.

Kasparow, der an diesem Donnerstag 60 Jahre alt wird, hat ausgesprochen, was viele denken: Ohne den das Schach seit einem Dutzend Jahren dominierenden Carlsen sei es keine echte Weltmeisterschaft. Der Sieger verdiene nicht, Weltmeister genannt zu werden.