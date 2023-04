Die ukrainische Regierung hat ihren Bürgern verboten, in denselben Sportwettbewerben wie Russen anzutreten. Schon vorigen September boykottierte der Ukrainische Schachverband Jugendweltmeisterschaften in Batumi, wo Russland mehrere Dutzend Teilnehmer stellte. Anna und Marija Musytschuk haben sich aus dem Grand Prix verabschiedet, weil vier Russinnen dabei sind, nun springt ein Russe – der seit Kurzem einen kasachischen Pass hat – als Sponsor des letzten Turniers der Serie ein.

Die ukrainischen Frauen sind Schacholympiasieger und die Männer Europameister, obwohl ihr Verband bettelarm ist. Ohne finanzielle Förderung und unter dem sich abzeichnenden Zwang, Turniere mit Russen auszulassen, wechselte der zuletzt stärkste ukrainische Großmeister Kirill Shevchenko den Verband. Bei der Europameisterschaft im März trat der 20 Jahre alte Kiewer für Rumänien an und wurde Europameisterschaftszweiter.

Jan Nepom­njaschtschi gegen Ding Liren

Als er dort gegen Michail Kobalija, der auch als Trainer für den russischen Verband tätig ist, gelost wurde, kam Shevchenko erst ans Brett, als sein Gegner seinen ersten Zug ausgeführt hatte. Ihre Begegnung entschied er in der Diagrammstellung mit einer kleinen Kombination. Den Handschlag mit dem Russen mied er auch danach. Kobalija legte Protest ein, das Schiedsgericht lehnte ab. Seit der Pandemie gilt das Verweigern des Handschlags nicht mehr als Fairplay-Verstoß.

Derweil sorgt der Schachverband von Russland geschickt dafür, dass seine Spieler aktiv bleiben. Binnen einer Woche nach der Invasion in der Ukraine organisierte der damalige Geschäfts­führer Mark Gluchowski einen von 44 Großmeistern und Verbandsmitar­beitern unterzeichneten Aufruf an Wladimir Putin, den Krieg zu beenden. Gluchowski zog nach Israel und betrieb vom dort aus Russlands Wechsel vom Europäischen zum Asiatischen Schachverband. So wird in russischen Medien weiter über Erfolge am Brett berichtet. Ob sich ein Spieler gegen den Krieg ausgesprochen hat oder überhaupt noch in Russland lebt, bleibt unerwähnt.

Als i-Tüpfelchen winkt Putins Propagandamaschinerie die Rückeroberung des Weltmeistertitels. Von Ostersonntag an ist Jan Nepom­njaschtschi aufgrund seiner Matcher­fahrung und zuletzt besseren Form Favorit im Duell mit dem Chinesen Ding Liren, nachdem Magnus Carlsen auf eine Titelverteidigung verzichtet hat. Wie ein Heimkampf dürfte es sich denn auch für Nepomnjaschtschi anfühlen. In der kasachischen Hauptstadt Astana wird Russisch gesprochen, der Großteil der berichtenden Medien kommt aus Russland. Match TV konnte vom Weltschachbund offiziell keine Bildrechte erwerben. Trotzdem dürfte kein Sender von dieser WM so viel berichten wie der Sportkanal, der Gazprom gehört.