Weltmeister als Revoluzzer : Wie Magnus Carlsen die neue Schach-Welt plant

Das Brett ist ihm längst nicht mehr genug: Der Norweger Magnus Carlsen will erst seinen WM-Titel erfolgreich verteidigen – und danach einiges in seiner Sportart verändern. Was steckt dahinter?

Mit einer Mischung aus Faszination und Unglaube verfolgte die Schachszene, was sich in den vergangenen zwei Wochen bei Lichess abspielte. DrNykterstein, allgemein bekannt unter seinem bürgerlichen Namen Magnus Carlsen, loggte sich fast jeden Tag auf der beliebten Internetplattform ein, um Blitzschach zu spielen. Am liebsten sogenanntes Bullet. So heißen Partien, in denen jeder Spieler nur sechzig Sekunden hat.

An einem einzigen Tag verlor der Weltmeister 23 dieser auf Instinkt, Fallenstellerei und Reaktionsvermögen beruhenden Ultrakurzspiele, und seine Fans machten sich ernste Sorgen. An diesem Freitag steht in Dubai die erste Partie der Schach-WM an. Warum verdaddelte Carlsen ausgerechnet jetzt wertvolle Zeit? Nimmt er seinen Herausforderer Jan Nepomnjaschtschi überhaupt ernst?