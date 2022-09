Betrugsvorwurf im Schach : Mensch oder Maschine?

„Ich glaube, dass Hans Niemann öfter und auch vor kürzerem betrogen hat, als er bisher zugegeben hat“, teilte Magnus Carlsen in der Nacht auf Dienstag in einem offenen Brief an die „liebe Schachwelt“ mit. Damit hat der Weltmeister erstmals klar formuliert, was ihn dazu bewegte, vor drei Wochen das Weltklasseturnier Sinquefield Cup in Saint Louis nach einer Niederlage gegen den 19 Jahre alten Amerikaner abzubrechen, und warum er vorige Woche eine Onlinepartie gegen ihn im zweiten Zug aufgab.

Bisher hatte sich Carlsen auf Andeutungen beschränkt. Seinen Boykott gegen Niemann will der Weltmeister fortsetzen: „Wir müssen etwas gegen Betrug unternehmen, und ich für meinen Teil will nicht gegen Spieler antreten, die in der Vergangenheit wiederholt betrogen haben, weil ich nicht weiß, wozu sie in Zukunft fähig sind.“